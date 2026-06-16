Polémica en Francia vs. Senegal: el penal que no le pitaron a Mbappé y es tendencia en el Mundial 2026

Polémica en el partido Francia vs. Senegal, este martes 16 de junio, en la fase de grupos del Mundial 2026. En el segundo tiempo (57′), Kylian Mbappé cayó en el área de Senegal, y aunque se creía que el árbitro lo iba a pitar como pena máxima, tras revisar el VAR, decretó saque de puerta.

¡TODO FRANCIA PIDIÓ PENAL! 🚨



Tras la revisión en el VAR, Faghani señaló tiro de esquina: ¿hubo infracción de Mané sobre Mbappé? #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/i8Hu9jZlSU — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

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El contexto de la presunta pena máxima no pitada, a favor de Francia, arma por completo el debate en redes sociales. Sobre el minuto 57′, aún todo estaba 0-0, con Francia intentando por todos los medios hacerse con la victoria, y Senegal aprovechando los duelos en velocidad que tenía ante la defensa de les bleus.

Alireza Faghani, árbitro del compromiso, se demoró varios instantes en el VAR tratando de determinar si sí había contacto del jugador de Senegal (Mané) sobre el atacante de Francia (Mbappé). Luego, anunció delante de todo el estadio Nueva York Nueva Jersey que decretaba saque de portería.

Opiniones divididas sobre el penal que no pitaron a favor de Francia

Mientras los hinchas de Francia protestan porque no tuvieron la pena máxima a favor, hay numerosas reacciones en redes sociales. Archivo VAR (@archivovar_), una de las cuentas en Instagram que se dedica a analizar las polémicas arbitrales, afirma que fue un error de Faghani no haber pitado como penal la acción de Mané sobre Kylian Mbappé.

Francia acabó ganando por dos goles

9 minutos después del presunto penal que no le dieron a Francia, les bleus se fueron adelante en el marcador. El reloj marcaba 66′ y el propio Mbappé envió el balón al fondo de la portería, luego de una brillante asistencia de Michael Olise, estrella del Bayern Múnich alemán.

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Tras el gol francés, se vio un partido distinto. Los europeos querían mantener su ventaja, o ampliarla, mientras Senegal adelantó sus líneas en busca del empate. Sin embargo, en una recuperación desde atrás nació el segundo tanto de Francia.

A los 82′, Bradley Barcola recibió un pase filtrado perfecto de Rabiot, corrió de frente al arco senegalés y venció con contundencia al portero rival. Era el 2-0 que daba tranquilidad, y aunque fue sobre el cierre, el juego estaba lejos de concluir.

¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Senegal se metió en el partido a los 90+5′ gracias a un violento remate que Mbaye cambió por gol a favor. Significó el 2-1 parcial que impulsaba a los africanos a dar pelea, pues habían añadido ocho de reposición, por lo que aún tenía tres por delante para cambiar la situación.

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR! ⚽🇸🇳



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Pero a los 90+6′, Mbappé volvió a aparecer y metió uno de los mejores goles en lo que va de este Mundial 2026.

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Así, con el violento remate de la estrella del Real Madrid, el duelo acabó en un 3-1 definitivo.