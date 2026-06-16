La fiebre del Mundial también se vive en carreteras Para quienes planean llegar a México en automóvil.

Sin embargo, antes de cruzar la frontera, las autoridades exigen una serie de documentos obligatorios para evitar retrasos, multas o incluso la retención del vehículo.

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Cruzar la frontera mexicana en automóvil implica cumplir con requisitos migratorios y vehiculares que pueden variar según la nacionalidad del viajero y la distancia que recorrerá dentro del país.

De acuerdo con información recopilada por El Universal a partir de fuentes oficiales de México y Estados Unidos, es indispensable portar una licencia de conducir vigente, el registro del vehículo y el título de propiedad original o una copia certificada.

Además, las autoridades recomiendan contar con una póliza de seguro válida que ofrezca cobertura en el país al que se ingresa.

Este documento puede resultar fundamental en caso de accidentes o revisiones durante el trayecto.

Otro de los requisitos más importantes es presentar un pasaporte vigente.

Los aficionados que cruzan la frontera mexicana en automóvil deben cumplir requisitos migratorios y aduaneros durante el Mundial 2026.. Foto: Getty Images

Los viajeros que cuenten con una Tarjeta de Pasaporte Americana también pueden utilizarla en algunos cruces fronterizos, lo que facilita el proceso de ingreso y reduce los tiempos de espera en las filas habilitadas para este tipo de documentos.

Dependiendo de la nacionalidad del visitante, también podría ser necesaria una visa para entrar a México.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar previamente las condiciones migratorias aplicables a cada caso antes de emprender el viaje.

Para quienes planean desplazarse más allá de la zona fronteriza inmediata, que abarca aproximadamente 20 kilómetros dentro del territorio mexicano, es obligatorio tramitar la Forma Migratoria Múltiple (FMM).

Este permiso se obtiene en oficinas del Instituto Nacional de Migración y permite la estancia temporal en el país.

Uno de los trámites más importantes para conductores de vehículos registrados en Estados Unidos es el Permiso de Importación Temporal.

Este documento autoriza la circulación del automóvil dentro de México y puede gestionarse en línea antes del viaje.

Las autoridades advierten que la falta de este permiso podría derivar en el decomiso del vehículo.

Además de los documentos personales y vehiculares, los viajeros deben tener en cuenta las reglas aduaneras relacionadas con el equipaje.

México permite ingresar bienes personales por un valor determinado sin pagar impuestos, siempre que estos correspondan a artículos de uso individual y estén acordes con la duración del viaje.

Entre los objetos considerados equipaje personal se encuentran prendas de vestir, artículos de higiene, dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y computadoras, equipos deportivos, libros e instrumentos musicales.

Si el valor de los bienes excede los límites establecidos por la autoridad aduanera, será necesario declararlos al momento de ingresar al país.

La recomendación de las autoridades es revisar con anticipación todos los requisitos migratorios y vehiculares para evitar inconvenientes en los puntos de control fronterizos y garantizar un ingreso seguro y legal a México.