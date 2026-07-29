El hombre que lideró la respuesta a la COVID-19 en EE. UU. guarda silencio sobre el origen del virus

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien lideró la respuesta sanitaria de Estados Unidos durante la pandemia de la COVID-19, se negó este miércoles a responder las preguntas de una comisión del Senado que investiga el origen del virus.

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El científico aseguró que el proceso responde a una persecución impulsada por el presidente del comité, el senador republicano Rand Paul.

Paul citó formalmente a Fauci tras acusarlo de mentir sobre los orígenes del coronavirus, en línea con la postura de la Administración Trump, que sostiene que la COVID-19 surgió por una fuga de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

En los últimos meses, el senador republicano publicó una serie de agendas que Fauci utilizó durante su gestión al frente del Instituto. Entre esos documentos figuraban anotaciones sobre la propagación del virus y reuniones con distintas personalidades.

Fauci aseguró que las acusaciones en su contra forman parte de una "cruzada" política. Foto: AP

“Dada la evidente obsesión del senador Paul por pedir mi procesamiento, sus reiterados comentarios difamatorios sobre mí y, recientemente, la divulgación pública de mi diario personal sin censura, con el objetivo de avergonzarme e intimidarme, la única conclusión a la que puedo llegar es que la única razón por la que me cita ante esta comisión es para lograr que diga algo, cualquier cosa, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, ‘entre rejas’”, dijo Fauci.

En ese sentido, señaló que, “aunque le pese hacerlo, dado el respeto” que siente por el poder legislativo y su “larga trayectoria de colaboración con el Congreso”, no responderá a las preguntas de los senadores.

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“Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder, amparándome en mis derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución”, afirmó.

Fauci, el rostro más visible de la pandemia en Estados Unidos, ha comparecido ante el Congreso en más de 250 ocasiones. Sin embargo, esta es la primera vez que invoca la Quinta Enmienda, que permite a cualquier persona negarse a responder preguntas o a testificar, según informó CNN.

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas rechazó las acusaciones de Rand Paul. Foto: AP

El expresidente Joe Biden indultó al científico poco antes de dejar el cargo para evitar futuras investigaciones en su contra relacionadas con las teorías sobre el origen de la COVID-19 respaldadas por el presidente Donald Trump, quien llegó a calificarla como el “virus de China”, en alusión a un posible origen en un laboratorio de Wuhan.

Durante los últimos años, Paul ha dirigido constantes críticas contra Fauci.

Incluso lo acusó de instruir al personal del Instituto para comunicarse a través de canales privados con el fin de evitar registros públicos sobre la gestión de la pandemia, una acusación que el científico siempre ha negado y que ha calificado como una “cruzada” en su contra.

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*Con información de EuropaPress.