Gustavo Petro se reunió con una delegación del Gobierno de Donald Trump: Armando Benedetti reveló los detalles

El presidente saliente, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro este martes, 28 de julio, con una delegación de la administración de Estados Unidos de su homólogo Donald Trump, en la Casa de Nariño.

La reunión giró alrededor de las cifras sobre la lucha en contra de los cultivos ilícitos y la estrategia que implementó el Gobierno saliente, la cual se enfocó en la sustitución de cultivos ilícitos.

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Los detalles del encuentro los entregó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una declaración a varios medios de comunicación: “Lo que el presidente le habló al nuevo embajador encargado de los Estados Unidos es sobre la lucha contra el narcotráfico de lo que ha hecho este gobierno. Pero básicamente se centró en la sustitución de cultivo, donde ya hay 32 mil familias que están en ese programa y que son más o menos 43 mil hectáreas las que se han sustituido en los cultivos de cocaína”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló las conclusiones de la reunión que sostuvo el presidente saliente, Gustavo Petro, con una delegación de EE. UU. en la Casa de Nariño. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hnw7eNTf2E — Revista Semana (@RevistaSemana) July 28, 2026

“Pues más que balance, es un recorrido de la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo se centró hoy en la sustitución de cocaína. De hecho ya cuando uno ve los cuadros ve que viene bajando sustancialmente lo que es las hectáreas cultivadas de coca. Y lo bueno de esto es que no ha sido un mecanismo forzado ni ha sido con la aspersión y lo mejor es que ha sido con sustitución de cultivo”, detalló Benedetti.

Y explicó frente a la reunión: “Quiere decir que cuando una persona tiene una sustitución de cultivo, no vuelve otra vez al cultivo de coca, como sí pasa cuando es erradicada forzadamente”.

“Pues las relaciones han estado siempre bien, de hecho usted ha visto que no ha habido ningún conflicto diplomático y queda bien, no sé si sea la última, pero hoy lo que se estaba haciendo era que se le estaba entregando el beneplácito al embajador”, recalcó finalmente el ministro del Interior.

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El alto funcionario de la administración del Gobierno saliente de Gustavo Petro, expresó que en la reunión con la delegación de Estados Unidos, no se abordó el castigo que pesa en contra de Petro de la lista Clinton.