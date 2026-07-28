El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó como ministra del Trabajo a Natalia López Fuentes. El anuncio lo hizo en la tarde de este martes 28 de julio.

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López Fuentes es abogada y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

Abelardo De La Espriella anunció a Carolina Bazurdo como secretaria privada de la Presidencia y ratificó al director de la UNP

Asimismo, López Fuentes ha sido gerente para el desarrollo social del departamento de Córdoba, docente universitaria, directora territorial del trabajo para Córdoba, asesora jurídica de la Gobernación de ese departamento, delegada del presidente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Sinú y defensora pública delegada en asuntos administrativos.

Según el comunicado de prensa, la ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo designada, ha sido docente universitaria, directora territorial del trabajo para Córdoba y asesora jurídica de la Gobernación de ese departamento. Foto: Tomado de internet

“El Ministerio del Trabajo será una entidad moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo. Avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, combatirá la corrupción, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará con firmeza frente al acoso y cualquier forma de abuso”, expresó el mandatario electo.

Este martes, el Tigre confirmó otros nombramientos, entre ellos, el de su secretaria privada: Carolina Bazurdo, una de las personas más cercanas a él, porque lo acompaña desde hace más de diez años.

Carolina Bazurdo se encargó de la agenda de Abelardo De La Espriella durante el año de campaña presidencial. Foto: Carolina Bazurdo.

Desde Ibagué (Tolima), la tierra de donde es oriunda Bazurdo, el mandatario electo hizo el anuncio.

“Aprovecho la oportunidad para ratificar dos nombramientos de hijos de esta tierra: Carolina Bazurdo será secretaria privada de la Presidencia. Ella lleva trabajando conmigo 17 años y quiero decirles que ha sido piedra angular del trabajo que he realizado en todos estos años. ¡Ibagué, tienes a una de tus hijas en la Secretaría Privada de la Presidencia!”, afirmó De La Espriella.

Bazurdo fue la encargada de la agenda del entonces candidato presidencial en medio de la campaña; coordinó eventos, reuniones y demás compromisos del Tigre.

Posteriormente, De La Espriella ratificó a Didier Blanco, también del Tolima, como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Querido Didier, bienvenido, vamos con toda y sé que lo vas a hacer muy bien”, dijo Abelardo De La Espriella sobre el nombramiento de Didier Blanco en la UNP. Foto: @didierfabianblanco105

“Querido Didier, bienvenido, vamos con toda y sé que lo vas a hacer muy bien”, manifestó.

Agregó que próximamente vendrán otros anuncios de hijos del Tolima que harán parte de su Gobierno “porque quiero honrar a este departamento que me honró con su confianza y no voy a ser inferior a esa responsabilidad”.