Así avanza la conformación del Gobierno de Abelardo De La Espriella: lista de ministros, directores de entidades y embajadores anunciados

Desde que fue elegido presidente, De La Espriella ha optado por anunciar de manera gradual a los integrantes de su gabinete y a los funcionarios que dirigirán algunas de las entidades más importantes del Estado. Los nombramientos han sido divulgados en diferentes jornadas, mientras avanza el proceso de empalme y se prepara el inicio oficial del nuevo Gobierno.

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Más allá de los ministerios, el presidente electo también ha confirmado quiénes estarán al frente de organismos estratégicos, la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección de Comunicaciones, varias entidades nacionales y algunas embajadas. Aunque aún quedan algunos cargos por definir, la estructura principal del Gobierno ya está prácticamente completa.

Este es el panorama de los nombramientos anunciados hasta el momento por Abelardo De La Espriella.

Los ministros confirmados

Hasta ahora, el presidente electo ha designado a las siguientes personas para integrar su gabinete ministerial:

Ministerio del Interior: Rodrigo Lara.

Ministerio de Hacienda: Miguel Gómez Martínez.

Ministerio de Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar.

Ministerio de Justicia: Iván Cancino.

Ministerio de Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora.

Ministerio de Ambiente: Fabio Arjona.

Ministerio de Educación: Viviane Morales.

Ministerio de Transporte: Elsa Noguera.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín.

Ministerio de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán.

Ministerio del Deporte: Juliana Gutiérrez.

Ministerio de Agricultura: Indalecio Dangond Baquero.

Ministerio de Minas y Energía: María Nohemí Arboleda.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerrate.

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: Paola Holguín.

Los ministerios que aún no tienen titular

Pese a que el gabinete ya está casi completo, todavía hay tres carteras cuyos responsables no han sido anunciados oficialmente:

Ministerio de Salud y Protección Social.

Ministerio del Trabajo.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se espera que estos nombramientos sean dados a conocer antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Los nombramientos en la Presidencia

Además de los ministros, De La Espriella confirmó quiénes ocuparán algunos de los cargos de mayor confianza dentro de la Casa de Nariño.

Estos son los funcionarios anunciados:

Secretario general de la Presidencia: Carlos Ríos.

Gerente de Regiones: Valentina Lafaurie.

Jefe de Despacho: Nicolás Gómez Arenas.

Directora de Comunicaciones y Prensa: María Fernanda Sandoval.

Los directores de entidades nacionales

El mandatario electo también reveló quiénes dirigirán varias entidades del orden nacional durante su administración.

Hasta ahora, estos son los nombres confirmados:

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena): fraile Ricardo Torres Castro.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): David Santiago Tamayo Roldán.

ProColombia: Jaime Uribe.

No se descarta que en los próximos días se anuncien más directores para otras entidades adscritas al Gobierno nacional.

Los embajadores confirmados

En materia diplomática, el nuevo Gobierno también comenzó a definir algunas de sus representaciones en el exterior.

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Los embajadores anunciados hasta el momento son:

España: Carlos Felipe Mejía.

Venezuela: Jorge Jaller.

México: Mauricio Tobón.

Estas designaciones hacen parte de la estrategia con la que el nuevo Gobierno busca comenzar la conformación de su cuerpo diplomático de cara al inicio del mandato.

Un gabinete que entra en su recta final

Con los anuncios realizados hasta ahora, Abelardo De La Espriella tiene definida la mayor parte del equipo que lo acompañará desde el primer día de su administración.

En los próximos días se espera que el presidente electo complete los nombramientos pendientes y presente a los funcionarios que asumirán otras entidades estratégicas, con el propósito de llegar al 7 de agosto con la estructura del Gobierno completamente conformada.