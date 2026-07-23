Abelardo De La Espriella envió mensaje al Senado tras decisión sobre su posesión como presidente electo: esta será la ciudad

Luego de que el miércoles de esta semana, el Senado de la República diera el aval para que el mandatario electo Abelardo De La Espriella se posesione por fuera de Bogotá en el departamento del Cauca, el abogado se pronunció.

Fue por medio de su cuenta personal de X, en la que expresó que “la democracia está hablando. La colaboración armónica entre los poderes públicos empieza por entender que la política importante y grande es la que resuelve los problemas de la gente pobre, las angustias de los más necesitados; la que define el Acuerdo sobre lo Fundamental que le he planteado al país: seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes, un Estado pequeño y eficiente, entre otros temas. Todo lo que esté por fuera de lo anterior pertenece a la órbita de la política menor”.

Y agregó: “Ayer, el Senado de la República, en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria. La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos. Vamos a recuperar la soberanía y a hacerlo de la mano de la Constitución y la ley. Gracias, respetados senadores. Juntos somos más fuertes: unidad por la firmeza de la Patria”.

*En desarrollo…