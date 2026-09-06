Abelardo De La Espriella reunirá a empresarios en Chocó para presentar la hoja de ruta de la reconstrucción tras el terremoto

Este lunes, 7 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella liderará una cumbre de empresarios en el departamento del Chocó, en la que se articularán las labores de reconstrucción de las zonas destruidas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La cita en Quibdó surgió luego de la reunión del presidente con empresarios en Barranquilla, que se llevó a cabo el pasado 22 de agosto. Desde ese día pactaron el viaje, con el fin de “diseñar un plan integran de recuperación y transformación del departamento”.

En su momento, el encuentro en Barranquilla contó con la asistencia de los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés.

Ante la reunión, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, espera que los esfuerzos no solo se enfoquen en reconstruir lo que colapsó tras el sismo.

“Reconstruir para mejorar. Reconstruir para redignificar la vida de los chocoanos. Reconstruir para avanzar. No es cuestión de volver al pasado, no podemos volver a lo que teníamos el 9 de agosto”, manifestó la mandataria departamental.

Abelardo De La Espriella se reunió con los empresarios más grandes del país en Barranquilla. Bajarán tasas de interés y visitarán el Chocó

Y agregó que existe una planificación hecha y propuestas para que se aporte a los mecanismos de desarrollo económico, de infraestructura y social “que garantice que el departamento del Chocó avance”.

Lo que pide la gobernadora al Gobierno nacional es, principalmente, la reconstrucción de las 6.000 viviendas destruidas por el terremoto.