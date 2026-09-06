Giorgia Meloni envió un emotivo mensaje al presidente Abelardo De La Espriella

Giorgia Meloni, una de las políticas más importantes del mundo, respondió al mensaje enviado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en el que la felicitaba por los “cuatro años al frente del Gobierno italiano”.

“Mis más sinceras felicitaciones”: Abelardo De La Espriella envía mensaje a Giorgia Meloni

“Querido @ABDELAESPRIELLA, gracias por el cariño con el que has querido dirigirnos tus felicitaciones. Italia y Colombia comparten una larga historia de amistad, alimentada por profundos lazos culturales y humanos. Es un patrimonio precioso sobre el cual seguir construyendo, fortaleciendo el diálogo y la colaboración entre nuestras naciones”, dijo la primera ministra.

“Estoy segura de que continuaremos trabajando juntos para hacer esta amistad cada vez más fuerte y crear nuevas oportunidades para nuestras naciones”, dice el texto emitido por Meloni.

Caro @ABDELAESPRIELLA, grazie per il calore con cui hai voluto rivolgerci le tue congratulazioni.

Italia e Colombia condividono una lunga storia di amicizia, alimentata da profondi legami culturali e umani. È un patrimonio prezioso sul quale continuare a costruire, rafforzando il… https://t.co/eH8UUw8AnQ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 6, 2026

Más temprano, De La Espriella había enviado un sentido mensaje a la líder política italiana.

“Su liderazgo ha contribuido a garantizar estabilidad política y continuidad institucional a la República Italiana, demostrando que es posible gobernar con firmeza, convicciones y un profundo sentido de la Nación”, dijo el presidente colombiano.

“Italia y Colombia son pueblos hermanos, unidos por profundos lazos históricos, culturales y humanos. Reafirmo mi voluntad de continuar fortaleciendo esta amistad y de trabajar juntos por la prosperidad de nuestras naciones”, agregó De La Espriella.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró que su Gobierno se ha convertido en el más longevo de la historia de Italia, reivindicando la coalición de derechas formada por Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia y que lleva en el poder desde octubre de 2022.

La primera ministra Giorgia Meloni pronuncia un discurso en un acto de celebración del gobierno que más tiempo ha permanecido en el poder en la República Italiana, en Bari, Italia, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Roberto Monaldo/LaPresse vía AP) Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via AP

“Hoy nuestro Gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana. Es un dato que acojo con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad”, dijo la primera ministra.

“La estabilidad no es un récord para exhibir, sino la condición que permite a una nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar”, señaló la jefa del Ejecutivo italiano en un mensaje en redes sociales tras superar la barrera de los 1.413 días.

Meloni, quien se convirtió además en la primera mujer en ocupar el cargo, ha reivindicado el trabajo de su Ejecutivo para reducir el desempleo, apoyar a las familias y aumentar la seguridad del país.