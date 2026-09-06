Boris Johnson habla con Iván Duque de las cosas que lo maravillaron de Colombia: “No puedo estar más agradecido”

“En Colombia ustedes son muy bendecidos”, dijo con entusiasmo Boris Johnson en su charla este domingo al lado del expresidente Iván Duque. El ex primer ministro británico cierra así su visita al país, tras varios días recorriendo destinos que lo han maravillado.

“Colombia está en el camino correcto”: Boris Johnson habla con SEMANA y revela detalles inéditos de su viaje

El expresidente Duque detalló algunas de las paradas de ese viaje: desde Monserrate en Bogotá, pasando por Medellín y Guatapé, hasta las playas de Barú y Cartagena. Johnson se declaró maravillado por lo que vivió, las personas que conoció y las delicias que probó.

El ex primer ministro británico aseguró que sus días en el país serán inolvidables. Contó que llegó a Colombia por su amistad con el expresidente Duque, a quien conoció cuando ambos estaban en el poder y coincidieron en el trabajo alrededor del Cambio Climático. “Ustedes tienen que proteger la naturaleza”, dijo.

El líder político conservador aseguró que esa decisión de trabajar por conservar el planeta lo ha mantenido unido a Duque, pero que su visita a Colombia le permitió conocer los enormes tesoros que tiene Colombia. Narró, por ejemplo, cómo descubrió que este país tiene 852 especies de ranas, mientras el Reino Unido apenas tiene 7.

Johnson describió a Colombia como un país libre que tiene muchas cosas por descubrir. Habló de la sorpresa que se llevó al subir las escaleras de Guatapé, pues en el Reino Unido algo de esa naturaleza estaría prohibido por no tener accesos para personas en sillas de ruedas.

Contó que nadó con delfines en el Oceanario de Barú con sus hijos pequeños y dijo una frase sobre el pintor Fernando Botero, que sacó risas al auditorio: “Es el representante de la era Pre- Ozempic”.

El ex primer ministro británico habló de su vida antes del poder. Por ejemplo, se refirió a su época como periodista y aseguró que se trata de un oficio fundamental para la sociedad. Aseguró que los políticos no deben atacar a los periodistas, por más difíciles o controversiales que sean sus preguntas, porque ellos representan a miles de personas que no están en ese lugar. “No hay lugar para ser rudo con los periodistas”, indicó.

Johnson habló de cómo se dio su paso a buscar un escaño en el parlamento y luego a la alcaldía de Londres. Aseguró que llegó un momento en que estaba seguro que podía aportar de otra manera. Detalló que, como alcalde, su obsesión fue bajar el crimen.

En su conversación habló también del Brexit y aseguró que cree que fue la mejor decisión para el Reino Unido. Rechazó el exceso de regulación de la Unión Europea y explicó, por ejemplo, que fue gracias a estar por fuera de ese esquema que su país logró comenzar a vacunar a las personas de Covid cinco semanas antes de todo Europa.

Y también hizo reflexiones sobre el poder, ahora que está en otra posición y tras haber tenido los más importantes cargos en su país. “Veo el mundo con optimismo”, dijo, al tiempo que invitó a las nuevas generaciones a hacer política y creer que vale la pena trabajar por mejorar las cosas. Recordó sus conversaciones con la Reina Isabel, quien le aconsejó que los gobiernos debían buscar hacer cosas que fueran útiles a los ciudadanos.

El expresidente Duque le preguntó cuál era su impresión hoy de Colombia y el ex primer ministro dijo que no anticipaba conocer un país tan maravilloso al que espera regresar muy pronto.