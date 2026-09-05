Irán responde al ataque de EE.UU.: disparó misiles a seis barcos en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado este sábado, 5 de septiembre, el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos.

Estados Unidos destruye tres petroleros iraníes en represalia por un ataque contra dos buques de guerra

“La Armada de la Guardia Revolucionaria (...) ha atacado a tres petroleros que cruzaban sin autorización el estrecho de Ormuz y a tres buques vinculados al asesino de niñas de Estados Unidos en otras zonas”, indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial.

El comunicado explica que en la mañana del sábado los “terroristas” estadounidenses han atacado a tres petroleros propiedad de Irán en “un acto brutal fruto de la desesperación” y reconoce “daños”.

IRIB claims Iran targeted three vessels in the Strait of Hormuz and three American ships. Tehran says the strike is retaliation for U.S. attacks on three Iranian tankers. pic.twitter.com/jeFAGZZvKk — Open Source Intel (@Osint613) September 5, 2026

La Guardia Revolucionaria emite así una “firme advertencia” a todos los buques que están en el golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz.

“Que no os engañe el ejército terrorista estadounidense y evitad cualquier movimiento sospechoso para cruzar por rutas no autorizadas o de lo contrario seréis atacados”, dice el comunicado.

Un portavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alí Mohammadi, ha explicado que en los diez últimos días ha “castigado” y “multado” a entre dos y cinco buques cada noche e incluso entró en combate con los buques que no cumplieron con lo requerido.

“Los ataques de Estados Unidos no han causado ni el más ligero problema para el dominio de la Armada de la Guardia Revolucionaria y el control de esta región”, dijo.

Oriente Medio sigue bajo tensión de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz Foto: Getty Images

En un anuncio posterior, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha notificado además que su Fuerza Aérea Especial ha atacado con varios misiles balísticos un portaaviones y una fragata pertenecientes a la Armada estadounidense, a los que ha acusado de estar “causando problemas a los barcos iraníes y participando en el bloqueo marítimo”.

Según el comunicado, recogido por la agencia de noticias IRNA, ambos buques han sufrido daños y, “temiendo un nuevo ataque”, se han visto forzados a abandonar la zona de conflicto.

EE. UU. realiza la segunda interceptación en una semana de un buque vinculado a banda criminal ecuatoriana

El CGRI ha asegurado también que Estados Unidos se ha visto obligado a reconocer oficialmente el ataque contra los dos buques.

“La admisión del CENTCOM (Mando Central de EEUU) que confirma esta operación es un documento vivo de la derrota estratégica del enemigo y una prueba del poder ofensivo del CGRI”, ha sostenido.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Así las cosas, la Guardia Revolucionaria ha reafirmado su determinación de continuar defendiendo a Irán y ha advertido de nuevas represalias en caso de que prosigan las hostilidades.

“Si continúan las acciones hostiles y agresivas, el régimen estadounidense debe esperar respuestas contundentes de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán”, ha señalado.

“Estamos más fuertes que nunca”, ha concluido el CGRI, antes de reivindicar la movilización de la población y de las fuerzas armadas iraníes frente a Estados Unidos.