Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron este sábado, 5 de septiembre, con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para hablar de un plan con el que poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania; antes de viajar, por primera vez, a Kiev.

Rusia y Ucrania suspenden ataques ante la visita de la delegación de Estados Unidos

Tanto Rusia como Ucrania se comprometieron a no atacar las capitales de la otra parte durante tres días mientras duren las negociaciones, en un momento en que Washington intenta reactivar el diálogo para poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había declarado que su yerno, Kushner, y su socio empresarial Witkoff “llevan consigo una propuesta para terminar la guerra”.

⚡️ Russian President Vladimir Putin and US Presidential Special Envoy @SEPeaceMissions @SteveWitkoff, and entrepreneur, investor, founder of Affinity Partners @jaredkushner commence talks at the Kremlin (Moscow, September 5, 2026)



📹 © https://t.co/TI5F0Zcbmq#RussiaUS pic.twitter.com/WH5FOeM5ek — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 5, 2026

“Estimados colegas, les doy una calurosa bienvenida a Moscú. Desde luego, la situación no es simple”, declaró Putin a los enviados en un gran salón del Kremlin, según imágenes difundidas por la televisión rusa.

“Pero antes de que empecemos a abordarla, me gustaría pedirles a todos que transmitan sus mejores deseos y palabras de agradecimiento al presidente de Estados Unidos”, añadió Putin.

La guerra, iniciada por Rusia en febrero de 2022, ha causado cientos de miles de muertos y desplazado a millones de personas.

Los recientes ataques rusos contra Ucrania causaron la muerte de al menos siete personas, informaron las autoridades ucranianas.

El presidente Vladimir Putin y enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner en el Palacio del Senado del Kremlin en Moscú. (Mikhail Metzel/Sputnik/Foto del Kremlin vía AP) Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Krem

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Moscú de intentar entorpecer su visita con ataques contra los dos aeropuertos de Kiev.

Zelenski, quien propuso el viernes una tregua el tiempo que duren las visitas, afirmó haber hablado con los enviados estadounidenses y se comprometió a no atacar Moscú.

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“Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de lanzar ataques contra Moscú”, aseguró en las redes sociales.

Será la primera vez que Witkoff y Kushner visiten Kiev desde que Trump volvió al cargo el año pasado con la promesa de resolver el conflicto bélico.

I have just spoken with the U.S. President’s envoys. They have already begun working with the Russian side today. From the moment of this conversation, we are ready to observe a ceasefire in airstrikes against the cities involved in the negotiation process. From now through the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

Viajar a Kiev en avión sería una medida muy inusual, ya que el espacio aéreo ucraniano lleva cerrado desde 2022 a causa de la guerra.

Por lo general, los líderes y funcionarios que han visitado el país lo han hecho en tren.

Está previsto que los emisarios lleguen a Kiev el domingo, declaró a la AFP un alto cargo ucraniano.

Según Trump, sus enviados tratarán de evaluar si es posible avanzar hacia la paz.

Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin Foto: Getty

El presidente estadounidense no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: “Tenemos una idea para la paz”.

Con información de AFP*