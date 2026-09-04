Una fuerte explosión en una dependencia militar de Bolivia, donde se almacenaba material pirotécnico, dejó este viernes al menos 58 personas heridas en una ciudad al sur de La Paz, informó el ministro de Defensa.

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La intensa detonación ocurrió alrededor de las 2:30 p. m., hora local, en Viacha, a 30 km de La Paz. La densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad quedó registrada en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

“Hasta este momento tenemos confirmadas 58 personas heridas: 52 civiles y 6 miembros del personal militar”, señaló el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en Facebook.

🇧🇴 ÚLTIMA HORA: La Policía confirma 2 fallecidos, 7 desaparecidos y 59 heridos tras registrarse una fuerte explosión en un cuartel militar en Bolivia. pic.twitter.com/VdGgWl917H — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

“Existen reportes sobre posibles víctimas mortales”, pero “no vamos a dar ninguna cifra de fallecidos mientras esa información no haya sido plenamente confirmada”, agregó.

Según la autoridad, en el recinto se almacenaba material pirotécnico y se dispuso una investigación para precisar las causas de la explosión, así como las responsabilidades.

“En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación”, agregó Justiniano.

“Lamentamos, porque tenemos siete personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas; también son 59 personas heridas hasta el momento”, dijo el subcomandante de la Policía, coronel Roger Roca.

WATCH: Explosion at pyrotechnics storage area of military base in Viacha, Bolivia, kills at least 2 and injures 70. pic.twitter.com/TNROAsOMuP — Scope Report (@ScopeReport_) September 5, 2026

“De aquí en adelante se van a realizar actividades de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar”, agregó el jefe policial.

El hecho generó alarma entre los habitantes, luego de que el incidente se registrara en el Regimiento Bolívar, instalación militar situada en una zona céntrica de esta ciudad intermedia.

Según información proporcionada por Delapaz, empresa encargada del suministro de electricidad, alrededor de veinte barrios de Viacha se vieron afectados por la interrupción del servicio.

🇧🇴 ÚLTIMA HORA: La policía confirma al menos dos fallecidos, 59 heridos y siete desaparecidos tras explosión en cuartel militar de Viacha, Bolivia. pic.twitter.com/0VtZy6ntAy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

La compañía señaló que el suministro fue restablecido a las 4:40 p. m.; no obstante, vecinos de la zona aseguraron que la energía eléctrica comenzó a retornar después de las 6:00 p. m., hora local.

Asimismo, los sectores ubicados en las inmediaciones del cuartel Bolívar permanecían sin electricidad debido al operativo de vigilancia desplegado por las Fuerzas Armadas en el lugar.