Estados Unidos quedó solo en la ONU: fue el único país que rechazó una resolución sobre los mapas del mundo

Una decisión sobre la manera en que se representa el planeta en los mapas terminó provocando una marcada división en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La propuesta, impulsada por Togo con respaldo de países africanos, consiguió 164 votos a favor, mientras que Estados Unidos fue el único Estado que se opuso. Seis países se abstuvieron.

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La resolución busca promover representaciones cartográficas que permitan apreciar de una forma más cercana a la realidad el tamaño de los continentes. Entre las alternativas mencionadas aparece Equal Earth, un modelo que reduce las diferencias visuales provocadas por la tradicional proyección de Mercator.

¿Por qué la ONU quiere cambiar la forma de mostrar el mundo?

La discusión parte de un problema sencillo: un mapa plano no puede reproducir exactamente la superficie de un planeta esférico. Por eso, dependiendo del método utilizado, algunas zonas pueden verse más grandes o más pequeñas de lo que realmente son.

La proyección de Mercator fue creada en el siglo XVI para facilitar la navegación marítima. Sin embargo, al alejarse del ecuador aumenta considerablemente el tamaño visual de las regiones. Un ejemplo conocido es Groenlandia, que puede parecer similar a África en determinados mapas, pese a que el continente africano tiene una superficie aproximadamente 14 veces mayor.

África es uno de los continentes cuya dimensión puede quedar distorsionada en los mapas más conocidos. Foto: Equal Earth

La iniciativa liderada por Togo plantea que estas representaciones también han influido durante generaciones en la manera en que se percibe el peso geográfico de distintas regiones.

La dura respuesta de Estados Unidos

Washington se convirtió en el único país que rechazó la resolución. Durante la sesión, el representante estadounidense cuestionó que la Asamblea General dedicara atención a este asunto y consideró que detrás de la propuesta existía una motivación política.

El funcionario afirmó que “esta resolución se burla del trabajo y del propósito de esta institución” y sostuvo que lo presentado como una modificación cartográfica aparentemente inocua hacía parte de “un proyecto ideológico mucho más amplio y radical al que pertenece”.

El representante estadounidense también señaló las referencias incluidas en el documento a conceptos como las reparaciones y la llamada “justicia cognitiva”. A su juicio, este tipo de iniciativas se han convertido en “lastres para nuestro trabajo aquí y la razón por la que esta institución está perdiendo su credibilidad”.

Estados Unidos quedó como el único país que rechazó la resolución de la ONU. Foto: ONU

La postura de Washington contrastó con el resultado de la votación: 164 países respaldaron la propuesta.

Una resolución que no obliga a abandonar Mercator

El resultado no significa que la proyección de Mercator quede prohibida. La resolución no tiene carácter vinculante y tampoco establece que los países deban utilizar exclusivamente Equal Earth.

La propuesta pretende incentivar que gobiernos, instituciones educativas, organizaciones internacionales y empresas tecnológicas consideren mapas de áreas equivalentes cuando sea importante comparar correctamente el tamaño de los territorios.

Togo defendió la iniciativa como una manera de modificar la percepción, no la geografía. Su ministro de Exteriores, Robert Dussey, resumió la posición al afirmar: “Un mapa justo no cambia la geografía del mundo, cambia la forma en que se percibe el mundo”.