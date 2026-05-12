El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó a Venezuela como el “51º estado” de Estados Unidos en una publicación en redes en la que no ha agregado texto alguno más allá del citado lema incrustado en un mapa en el que la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.

La sorpresiva respuesta de Delcy Rodríguez a Donald Trump sobre posible anexión de Venezuela a EE. UU.

En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a incidir en la idea de anexionar Venezuela a Estados Unidos.

Esta vez, el presidente ha manifestado su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica en el que la oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, rodeada de países en color gris, luce la bandera de barras y estrellas norteamericana.

No se trata de la primera vez que se expresa en este sentido: en marzo, después de que la selección venezolana venciese a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol que terminaría ganando, Trump invitó a sus seguidores a secundar la “estatalidad número 51” de Venezuela.

De hecho, el magnate republicano valora especialmente el insumo que supondría añadir los cerca de 40.000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano, según destacó este mismo lunes en una llamada con la cadena conservadora estadounidense Fox News en la que defendió que “Venezuela adora a Trump”.

El mandatario estadounidense no ha escondido su interés en el petróleo venezolano, que ha centrado la mayor parte de sus declaraciones y de las medidas de su Administración con respecto a Venezuela desde que a principios de 2026 el Ejército estadounidense ejecutase una operación militar en territorio venezolano en la que capturó al dictador Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, a la vez que dejó más de un centenar de muertos en el país.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Sin embargo, anexionar Venezuela como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos supondría un escalafón superior al que esbozara tras la citada intervención militar, cuando declaró que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición y colaboraría con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump vuelve a insistir en que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EE. UU.

Además, implicaría una diferencia importante con respecto a Puerto Rico --oficialmente Estado Libre Asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados--, cuyo estatus con relación a Washington es objeto de un intenso debate interno.

Por su parte, La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó desde La Haya que Venezuela “jamás” ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos, como lo ha sugerido el mandatario estadounidense.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AFP

“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia,amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia”, dijo.

Con información de Europa Press*