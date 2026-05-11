La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó desde La Haya que Venezuela “jamás” ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos, como lo ha sugerido el mandatario estadounidense Donald Trump tras la captura del depuesto Nicolás Maduro.

Trump vuelve a insistir en que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EE. UU.

Trump afirma controlar los negocios petroleros de Venezuela luego del derrocamiento de Maduro durante una incursión de fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero. Rodríguez, entonces su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal.

La mandataria fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a la salida de una audiencia en la CIJ por un diferendo territorial con Guyana. ¿Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?, le preguntó.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez descarta anexión de Venezuela a Estados Unidos tras declaración de Trump.



"Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó. https://t.co/R69wSrmqhl pic.twitter.com/iox6NguTmf — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 11, 2026

“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia”, respondió Rodríguez.

“Y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

Aumentan las acusaciones de “traición” contra Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro

Rodríguez dijo, además, que su gobierno trabaja en “una agenda diplomática de cooperación” con la administración de Trump luego de restablecer en marzo relaciones diplomáticas rotas por Maduro hace siete años.

El presidente Trump publicó en marzo un mensaje sarcástico en su red social sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51. Esto luego del triunfo del país caribeño en el Clásico Mundial de Béisbol ante el equipo estadounidense.

Just got off the phone with @realDonaldTrump ... he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state... pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

Este lunes, John Roberts, periodista de la cadena Fox News, compartió un mensaje en su cuenta en X en el que afirma que el presidente Trump le expresó sus planes para anexar Venezuela a Estados Unidos.

“Acabo de colgar el teléfono con @realDonaldTrump... Me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51...”, indicó Roberts.

Cabe recordar que el nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, arribó al país caribeño hace unos días.

“Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de Donald Trump y del secretario Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países”, dijo Barrett en un mensaje en español difundido en redes por la embajada estadounidense.

Imagen difundida por el presidente Donald Trump en Truth Social muestra un mapa alterado con IA en el que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como parte de Estados Unidos, en medio de críticas de aliados europeos y miembros de la OTAN. Foto: Composición Semana /@realDonaldTrump/Getty Images

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones a finales de marzo, al tiempo que Venezuela tomó nuevamente posesión de su embajada en Washington.

Durante los últimos siete años, las relaciones de Washington y Caracas estuvieron rotas.

*Con información de AFP.