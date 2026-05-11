La alcaldesa de una ciudad de California fue acusada de actuar como agente del gobierno chino, anunció el lunes, 11 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense.

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Eileen Wang, de 58 años, presentó su renuncia el lunes a la alcaldía de Arcadia, según el sitio web de esa ciudad de 50.000 habitantes situada en las afueras de Los Ángeles.

La mujer aceptó declararse culpable y enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

🚨 NEW: Arcadia, California Mayor Eileen Wang has been charged with acting as an illegal foreign agent for China.



The Justice Department announced Monday that Wang has agreed to plead guilty. pic.twitter.com/1FGF5xWDyl — GRANDPA’s FREE ADVICE (@GOP_is_Gutless) May 11, 2026

La alcaldesa y un cómplice, Yaoning Sun, difundieron “propaganda” a favor del gobierno de Pekín entre la comunidad china de la ciudad, a través del sitio web que administraban.

“Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones de funcionarios del gobierno [chino] para publicar contenido [prochino] en el sitio web”, dijo el Departamento de Justicia.

Sun se declaró culpable en 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión.

El presidente Donald Trump visitará Pekín esta semana y prevé reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

🚨 HOLY CRAP! Arcadia, California Mayor Eileen Wang (D) has just pleaded guilty to acting as an ILLEGAL CHINESE AGENT



And she obtained elected office, in California.



The Communists are EVERYWHERE, and California is a hotbed!



She faces up to 10 years in prison, and was first… pic.twitter.com/OtviumzrIT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 11, 2026

En un caso, el jefe de espías de Wang le ordenó publicar artículos de noticias preescritos, incluido un ensayo escrito por un funcionario de la República Popular China en el Los Angeles Times, según consta en el acuerdo de culpabilidad.

Wang se declaró culpable del cargo federal durante su comparecencia ante el juez en el centro de Los Ángeles el lunes por la tarde. Se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.

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El fiscal federal principal de Los Ángeles, Bill Essayli, dijo que esta no es la primera vez que China es sorprendida intentando ejercer su influencia en Estados Unidos.

“La Sra. Wang es solo la última en actuar como agente de la República Popular China, y debería aterrorizar a los estadounidenses que haya podido ascender a los más altos niveles de la administración local en su ciudad”, dijo Essayli.

Eileen Wang admitió ante la fiscalía que trabajó con la República Popular China para impulsar la propaganda a través de un sitio web de noticias falsas Foto: X/Eileen1282

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Wang admitió que actuó bajo el control de funcionarios chinos para promover propaganda en Estados Unidos.

Según los fiscales, Sun y sus superiores de la República Popular China habrían intentado posicionar a Wang como una figura política influyente, con la intención de que llegara a ocupar un cargo de relevancia y favoreciera los intereses chinos en California.

En 2024, Wang comentó al periódico Los Angeles Times que se trasladó desde China al sur de California hace aproximadamente treinta años.

La alcaldesa transmitía mensajes propagandísticos Foto: Adobe Stock

Asimismo, explicó que su madre ejercía como especialista en medicina tradicional china y acupuntura, mientras que su padre trabajaba como médico en la provincia de Sichuan antes de incorporarse laboralmente a la Universidad del Sur de California.

Con información de AFP*