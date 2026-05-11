Mujer descubre que tenía unas tijeras en su abdomen tras siete meses de practicarse una cirugía

Una mujer de 53 años descubrió que tenía unas tijeras quirúrgicas dentro del abdomen siete meses después de haberse sometido a una cirugía reconstructiva en Italia.

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El caso salió a la luz luego de que la paciente se realizara una tomografía en la que se evidenciaba claramente un objeto metálico, aparentemente olvidado durante una intervención practicada en octubre del año pasado.

Tras el hallazgo, la mujer, oriunda de Casandrino, presentó una denuncia contra el médico que realizó la cirugía. Actualmente, permanece hospitalizada en el hospital Fatebenefratelli de Nápoles, donde será sometida a una nueva operación de emergencia para extraer el objeto.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2025, cuando la mujer se sometió a una abdominoplastia en la clínica Villa delle Querce, en Nápoles. Según relató en la denuncia presentada ante la Policía italiana, la intervención parecía haber salido bien y recibió el alta médica cinco días después.

Después de abandonar la clínica, la paciente se trasladó a la casa de su madre en Casandrino para continuar con su recuperación.

El dolor constante derivó en varias complicaciones médicas durante meses. Foto: Getty Images

Sin embargo, poco después empezó a tener problemas de salud. Según su testimonio, comenzó a tener dolores abdominales muy intensos, hasta que perdió el conocimiento. Dada la situación, su madre llamó a emergencias, que aconsejaron que la hospitalizaran, pero ella decidió no ir.

Tras ese episodio, la mujer contactó al cirujano que le practicó la intervención. El médico le habría recomendado realizarse algunos exámenes y le formuló antibióticos por una leve infección.

Sin embargo, a pesar de los medicamentos y los controles, el malestar siguió durante semanas y luego meses. Los dolores de abdomen continuaron sin que se pueda encontrar una razón clara para el problema.

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La situación cambió a finales de abril, cuando fue a ver a su médico en Emilia-Romaña porque los síntomas no se iban. El especialista pidió una tomografía axial computarizada (TAC) para descartar posibles problemas internos.

Al realizar el examen, el pasado 7 de mayo, las imágenes revelaron la presencia de un objeto metálico en la zona subcutánea del abdomen. Tras una revisión más detallada, los médicos determinaron que se trataba de unas tijeras quirúrgicas de casi 15 centímetros que habían sido olvidadas durante la cirugía anterior.

Una nueva intervención buscará retirar el objeto hallado en su abdomen. Foto: Getty Images

Según los especialistas, este objeto era el causante de los dolores constantes y de las infecciones que padecía la mujer.

De acuerdo con la denuncia, tras conocerse el resultado de la TAC, una doctora del centro médico habría contactado directamente al cirujano en lugar de remitir de inmediato a la paciente a un servicio de urgencias.

Posteriormente, el médico le habría propuesto someterse a una nueva operación para retirar las tijeras en la misma clínica donde se realizó la primera intervención.

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Sin embargo, la mujer rechazó la propuesta y decidió acudir al hospital Fatebenefratelli de Nápoles. “Decidí acudir al hospital Fatebenefratelli”, señaló en su declaración.

La paciente también afirmó que recibió varias llamadas de la esposa del cirujano, quien supuestamente intentó convencerla de regresar a la clínica privada para practicarse el procedimiento de extracción.