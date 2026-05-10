Increíble accidente en Canadá dejó una imagen que nadie logra creer: parece sacada de una película

Un aparatoso accidente de tránsito en Canadá sorprendió a miles de usuarios en redes sociales luego de que una motocicleta terminara suspendida en la estructura de un semáforo tras una fuerte colisión.

El conductor fue trasladado a un hospital mientras las imágenes del hecho recorren internet por lo inusual de la escena.

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Motocicleta terminó colgando de un semáforo tras violento accidente en Canadá

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en Canadá se volvió viral en redes sociales luego de que una motocicleta quedara suspendida sobre la estructura de un semáforo tras una fuerte colisión.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular ampliamente durante las últimas horas debido a lo inusual de la escena y a la magnitud del choque.

De acuerdo con la información publicada por el medio chileno T13, el accidente ocurrió en una intersección de Canadá y dejó al motociclista gravemente herido tras el impacto.

La motocicleta terminó incrustada y colgando de la parte superior de un semáforo, mientras equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación.

Las fotografías y vídeos compartidos en redes sociales muestran cómo la moto quedó suspendida varios metros sobre la vía, una escena que llamó la atención de conductores y peatones que se encontraban cerca del lugar.

El conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

🇨🇦 | Un aparatoso accidente en Canadá dejó a un motociclista hospitalizado y su motocicleta suspendida en un semáforo, en una sorprendente escena. pic.twitter.com/OVfPTFFCY7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 10, 2026

Por su parte, el portal mexicano MarcRix Noticias señaló que el accidente provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia y obligó a restringir temporalmente el tránsito en la zona,

Todo esto, mientras se realizaban las labores para retirar el vehículo atrapado en la estructura metálica.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe detallado sobre las causas exactas del choque ni sobre el estado actualizado de salud del motociclista.

Tampoco se ha confirmado oficialmente si hubo otros vehículos involucrados en el accidente.

El caso generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios calificaron las imágenes como “surreales” debido a la posición en la que terminó la motocicleta.

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Varias cuentas compartieron distintos ángulos del incidente, lo que contribuyó a la rápida viralización del hecho.

Mientras las imágenes continúan acumulando millones de visualizaciones en redes sociales, el caso sigue generando preguntas sobre cómo ocurrió exactamente el accidente y la fuerza del impacto que produjo una escena tan poco común.

Las autoridades no han entregado nuevos detalles oficiales, por lo que la atención permanece centrada en la evolución del motociclista y en el avance de las investigaciones.