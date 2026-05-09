Las Islas Canarias se preparan para la llegada del crucero con brote de hantavirus este domingo

Las islas Canarias se preparan para la llegada el domingo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para dar inicio a la delicada evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, personas que la Organización Mundial de la Salud considera “contactos de alto riego”.

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El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos de este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

La ministra española de Salud, Mónica García, anunció que la llegada del navío está prevista “entre las 4:00 y las 6:00 horas locales”.

Todos los pasajeros a bordo del crucero y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar “hacia las 8:00, hora local” del domingo, anunció el operador Oceanwide Expeditions en un comunicado.

“Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos”, precisó la empresa.

El crucero de expedición MV Hondius, donde se registró el brote de hantavirus que activó una operación internacional de repatriación. Foto: Foyo: X @dw_espanol

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó el sábado a Tenerife, al puerto industrial de Granadilla de Abona, para ayudar a supervisar el desembarco del crucero, informó la agencia en un comunicado.

“España está preparada y lista”, subrayó el jefe de la OMS ante periodistas a su llegada.

En una comunicación anterior, Ghebreyesus fue enfático: “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”.

También reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero “es grave”.

“Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo”, señaló.

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Al inicio de la tarde y antes de viajar a Canarias, Ghebreyesus mantuvo una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Luego de ese encuentro, Sánchez afirmó en X que aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer al crucero “un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional”.

Las autoridades de Canarias se opusieron al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones.

En Ginebra, la directora de la OMS para Preparación y prevención de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, detalló que “clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contacto de alto riesgo”.

Agentes de la Guardia Civil española montan guardia en la zona donde se espera la llegada de los pasajeros del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España. Foto: AP

Expectativa en el puerto

Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto.

Aunque la prensa local se hace eco de la “máxima expectativa mundial con la llegada del crucero a Granadilla”, a unos kilómetros del puerto se veían escenas habituales de un sábado: bañistas, mercadillos ambulantes y comidas en las terrazas del paseo.

“Seguimos las noticias porque tenemos el barco aquí a tres kilómetros. Trabajo en varias zonas de Granadilla y preocupa que haya algún peligro, más que nada para algún trabajador, pero tampoco veo a la gente muy inquieta, sinceramente”, explicó a la AFP David Parada, vendedor de lotería en la calle, asombrado de la cantidad de periodistas en la zona.

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Esta enfermedad puede provocar, en particular, un síndrome respiratorio agudo.

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Un operativo “inédito”

El MV Hondius, de la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

“La posibilidad de contagio en Ushuaia es prácticamente nula”, aseguró el viernes Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego.

El barco seguirá a Países Bajos, donde el gobierno de ese país y el armador se encargarán del proceso completo de desinfección, confirmó por su lado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Las autoridades españolas explicaron que los pasajeros serían examinados primero a bordo del crucero.

Agentes de la Guardia Civil española inspeccionan la zona de llegada prevista para los pasajeros del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España. Foto: AP

Luego el ejército los trasladará a tierra firme en una embarcación más pequeña, y en autobuses “aislados de la población” local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a unos diez minutos, para ser repatriados a continuación en avión a sus países de origen.

El ministro del Interior precisó que los primeros en desembarcar serán los españoles, y luego seguirán por grupos de nacionalidad, siempre y cuando el avión esté listo para repatriarlos en vuelos previstos hacia Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

Para los pasajeros de países “que no forman parte de la UE y no disponen de medios aéreos para garantizar la repatriación de sus ciudadanos”, las autoridades españolas “están preparando un plan” en coordinación con los Países Bajos, el armador y la aseguradora del buque, precisó Grande Marlaska en una rueda de prensa.

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El mecanismo diseñado “impide cualquier contacto con la población civil”, recalcó el ministro.

En tanto, el sistema público de salud de Reino Unido, el NHS, anunció que una veintena de británicos que están en el crucero serán puestos en cuarentena en un hospital cerca de Liverpool, en Inglaterra.

*Con información de AFP