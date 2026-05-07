Esta fue la ruta por Sudamérica de los neerlandeses que murieron por hantavirus

La pareja de neerlandeses fallecida en relación con el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius recorrió durante más de cuatro meses distintos puntos de Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en la expedición hacia la Antártida, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias argentinas.

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“Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas”, indicó el Ministerio de Salud argentino, que rastreó los ingresos y egresos de la pareja en la región.

De acuerdo con la investigación oficial, los turistas ingresaron a Argentina el 27 de noviembre y comenzaron un recorrido por carretera a través del país.

Posteriormente, el 7 de enero cruzaron hacia Chile y, desde entonces hasta el 1 de abril, día en que abordaron el MV Hondius, realizaron múltiples desplazamientos entre Argentina, Chile y Uruguay.

Autoridades argentinas investigan el trayecto realizado por los turistas para determinar el posible lugar de contagio de hantavirus. Foto: AFP

Las autoridades señalaron que durante ese trayecto la pareja pasó por varias zonas donde existe circulación de la cepa andes del hantavirus, considerada la única variante de la enfermedad con evidencia de transmisión entre humanos.

Actualmente, la cepa andes tiene presencia registrada en provincias patagónicas argentinas como Chubut, Río Negro y Neuquén, además del sur de Chile.

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Sin embargo, desde 1996, cuando comenzó el registro obligatorio de casos, no se ha identificado circulación de esta variante en Tierra del Fuego, provincia cuya capital es Ushuaia, punto desde donde zarpó el crucero.

Pese a ello, equipos técnicos viajarán a la región austral argentina para continuar las investigaciones epidemiológicas. Allí realizarán “operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales”, detalló el comunicado oficial.

Equipos sanitarios intensifican controles en regiones patagónicas donde circula la cepa andes del hantavirus. Foto: AFP

El Ministerio de Salud de Chile aseguró a AFP que, por ahora, no existen “antecedentes de que los casos confirmados del crucero hayan transitado por territorio chileno”.

La Organización Mundial de la Salud estima que el periodo de incubación del hantavirus puede variar entre una y ocho semanas, por lo que las autoridades todavía no han determinado el lugar exacto donde se habría producido el contagio.

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“Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país” vinculados a los ciudadanos neerlandeses, añadieron las autoridades argentinas.

Por ahora, según informó la OMS, se han registrado ocho casos de personas contagiadas directamente por la misma cepa que contrajo la pareja neerlandesa. Asimismo, tres personas, incluidos los ciudadanos neerlandeses, han fallecido a causa de este virus.

Con información de AFP.