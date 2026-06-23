Estados Unidos afirma que no aceptará el cobro de peajes o cargos en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos reiteró su rechazo a cualquier intento de establecer cobros o tarifas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del comercio energético global, en medio de tensiones por una eventual nueva fórmula de administración de este paso estratégico.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que ningún país tiene la facultad de imponer peajes o tasas en esta vía internacional, en declaraciones realizadas a su llegada a Emiratos Árabes Unidos.

“Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional. Esa es la legislación internacional vigente”, señaló Rubio, quien añadió que el consenso regional estaría alineado con la posición de Washington.

“No creo que tengamos que convencer a nadie por aquí al respecto. Creo que todos los países de esta región estarían de acuerdo con nosotros”.

El flujo de buques por el estrecho ha mostrado variaciones en las últimas semanas, según datos de plataformas de seguimiento marítimo. Foto: Gallo Images via Getty Images

Las declaraciones se producen en un contexto de debate entre Irán y Omán sobre el futuro esquema de administración del estrecho. Ambos países informaron que estudiarán los “costes” asociados a la gestión de la vía marítima, al tiempo que subrayan su soberanía sobre las aguas territoriales del paso.

En un comunicado conjunto, ambas naciones señalaron que continuarán las conversaciones mediante un grupo de trabajo destinado a definir la futura administración de la navegación, los servicios marítimos y los costos asociados, “de conformidad con las normas internacionales”.

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El debate se intensificó luego de que Teherán planteara la implementación de lo que denomina “tasas de servicio marítimo” para los buques que atraviesen el estrecho, una iniciativa que ha generado rechazo por parte de Estados Unidos.

La propuesta iraní, según lo anunciado por su Ministerio de Relaciones Exteriores, busca reemplazar el concepto de peajes por un esquema de cobros por servicios marítimos, en medio de un periodo de negociación de 60 días contemplado en un memorando de entendimiento.

Irán y Omán mantienen conversaciones sobre la gestión futura del paso marítimo, mientras crece la atención internacional sobre posibles cambios en su operación. Foto: Anadolu via Getty Images

Por ahora, la situación en esta importante ruta marítima parece estabilizarse, luego del levantamiento de los bloqueos por parte de Irán y Estados Unidos.

Datos de la plataforma Kpler muestran un aumento reciente en el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Al menos 35 embarcaciones con materias primas cruzaron la vía el lunes, una cifra récord desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

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El volumen actual de tráfico sigue por debajo de niveles de normalidad, cuando alrededor de 120 buques transitaban diariamente por esta ruta clave para el comercio global de hidrocarburos.

Durante el conflicto, entre el 1 de marzo y el 14 de junio, el flujo descendió a menos de 10 buques diarios en promedio. Sin embargo, tras el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos el 15 de junio, el tránsito ha mostrado una recuperación progresiva, alcanzando una media de 21 embarcaciones diarias, y hasta 27 en los últimos cinco días.

*Con información de AFP.