La Fiscalía General del Estado de Ecuador acusó a José Serrano, quien además fue presidente de la Asamblea Nacional, y a otras seis personas como presuntos autores mediatos del asesinato del excandidato presidencial ocurrido en Quito en agosto de 2023.

La acusación representa un nuevo avance en la investigación que busca determinar quiénes estuvieron detrás de los autores materiales del crimen.

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Exministro de Rafael Correa, presunto autor mediato de asesinato

José Serrano ocupó el Ministerio del Interior durante el gobierno de Rafael Correa y posteriormente llegó a presidir la Asamblea Nacional de Ecuador.

Su aparición entre los acusados convierte el nuevo avance judicial en un asunto de especial impacto político, debido a su trayectoria dentro del correísmo.

La Fiscalía presentó su dictamen acusatorio dentro del denominado caso Magnicidio FV y señaló a siete procesados como presuntos autores mediatos del asesinato de Villavicencio.

Entre ellos también aparecen Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres integrantes de la organización criminal Los Lobos.

La figura de autor mediato es determinante para entender el alcance de la acusación.

La Fiscalía no sostiene necesariamente que los procesados hayan sido quienes dispararon contra Villavicencio.

Busca establecer si tuvieron participación en un nivel superior de planificación, coordinación o utilización de terceros para ejecutar el crimen.

La Fiscalía sostiene que Serrano habría cumplido un papel estratégico dentro de la estructura investigada.

El Universo informó que durante la audiencia el Ministerio Público presentó elementos de convicción que, según su hipótesis, demostrarían una intervención del exministro que habría sido relevante para concretar el asesinato.

Uno de los aspectos más delicados de la investigación está relacionado con información de inteligencia.

Según la hipótesis fiscal, Serrano habría tenido acceso a datos sobre las rutinas y vulnerabilidades de Villavicencio que posteriormente pudieron ser utilizados para facilitar el atentado.

Medios internacionales han reportado que la Fiscalía sostiene que el exministro habría utilizado información de inteligencia relacionada con el candidato.

La Fiscalía también investiga un posible vínculo de Serrano con la financiación del plan criminal, según elementos presentados durante las diligencias de agosto y reportados por La República de Ecuador.

Serrano mantiene su condición de procesado y será la justicia ecuatoriana la que deberá determinar si las pruebas presentadas permiten establecer su responsabilidad penal.

#AHORA | #CasoMagnicidioFV: de forma virtual, se reinstala el día 15 de la audiencia preparatoria de juicio contra 7 procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando V. #FiscalíaEc continúa con su intervención. pic.twitter.com/eJrVfS0BFE — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 8, 2026

La Fiscalía investiga el supuesto papel de José Serrano

El nuevo capítulo del caso tiene como objetivo avanzar más allá de los autores materiales del asesinato.

La Fiscalía intenta reconstruir la cadena de decisiones que habría permitido ejecutar el atentado contra Villavicencio.

El Ministerio Público señala a Xavier Jordán como una de las figuras centrales de la supuesta estructura y sostiene que habría tomado la iniciativa para asesinar al candidato.

La investigación también incorpora testimonios anticipados que fueron considerados relevantes para reconstruir la preparación y ejecución del crimen.

Otro elemento que puede tener repercusión en el desarrollo del proceso es que José Serrano se encuentra en Estados Unidos.

La situación es relevante porque la Fiscalía busca activar mecanismos de cooperación internacional para que los procesados que están fuera de Ecuador respondan ante la justicia.

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Esto representa un nuevo intento de la justicia ecuatoriana por establecer quién estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio.

Tres años después del crimen, la investigación busca pasar de los autores materiales a quienes, según la Fiscalía, pudieron haber ordenado, financiado, coordinado o facilitado el ataque.

Por ahora, el principal giro del caso es que un antiguo hombre fuerte del gobierno de Rafael Correa quedó formalmente entre los acusados por la Fiscalía como presunto autor mediato del magnicidio que conmocionó a Ecuador.