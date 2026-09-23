Saludo de Delcy Rodríguez con Pedro Sánchez provoca polémica política en España

El breve encuentro entre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se convirtió en la imagen más comentada de la jornada de apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y ocupó este miércoles las portadas de los principales diarios españoles.

Según se vio, Rodríguez se levantó de su asiento y cruzó el salón para acercarse a la delegación española. ABC tituló su portada ‘Más de 40 pasos en busca de la complicidad de Sánchez’; El Mundo, en un artículo firmado por Raúl Piña, precisó que el trayecto fue de 75 pasos y se realizó ante las delegaciones de 31 países. El diario El País reportó que el intercambio verbal entre ambos duró 33 segundos. La cobertura ocupó la primera plana de todos los diarios nacionales de referencia con la única excepción de La Razón.

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Sánchez se encontraba hablando por teléfono cuando Rodríguez se aproximó; al advertir su presencia, cortó la llamada, se puso de pie y la saludó con un apretón de manos y dos besos, antes de mantener con ella una breve conversación mientra permanecía sentado en una imagen que recorrió el mundo de inmediato.

El polémico saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez tras años del escándalo del 'Delcygate'. Foto: ONU

El saludo recordó al llamado Delcygate, que fue la polémica generada en enero de 2020 por la escala de la entonces vicepresidenta venezolana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La controversia surgió porque Rodríguez tenía prohibida la entrada al espacio Schengen como consecuencia de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Durante esa escala, mantuvo un encuentro con el entonces ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, hecho que provocó fuertes críticas de la oposición y abrió un intenso debate político en el país que se prolongó por años.

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Fuentes del Gobierno español citadas por El País indicaron que fue Delcy Rodríguez quien mostró mayor interés en concretar el contacto y quien abrió la conversación pidiéndole a Sánchez mantener el diálogo entre ambos países; Sánchez le respondió, según las mismas fuentes, ofreciendo el apoyo de España a la región.

Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

Esta será la primera participación de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU, quien asumió la presidencia encargada de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero de este año. Sánchez ya había hablado por teléfono con ella en dos ocasiones previas desde entonces: en enero y en junio, esta última vez para ofrecerle ayuda tras los terremotos del 24 de junio.

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se refirió al episodio este miércoles en una entrevista en la cadena SER, recogida por EFE. Calificó el encuentro como un saludo “sin más” y explicó que resultó “sorpresivo” porque no estaba previsto que Rodríguez se acercara a saludar en ese momento, y que se produjo mientras el presidente de la Asamblea General pronunciaba su discurso.

Albares señaló que apenas pudo escuchar la conversación por las intervenciones que se estaban produciendo en la sala. El canciller también negó que la ausencia de Sánchez en la recepción que Donald Trump ofreció durante la semana de la Asamblea tuviera una lectura política, y la atribuyó a “una cuestión de agenda”.