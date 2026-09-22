Otro país, aliado de Colombia, se incorpora al Escudo de las Américas de Donald Trump

Las autoridades chilenas han anunciado la incorporación del país andino a la llamada coalición del Escudo de las Américas, una alianza de países con gobiernos conservadores cuyo objetivo principal es combatir los carteles del narcotráfico y de la que ya forman parte más de una decena de países latinoamericanos.

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“Chile ha decidido adherirse a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional, una realidad que permea comunidades chilenas hoy”, ha informado el Ministerio de Exteriores chileno en un comunicado.

La misma nota subraya que la incorporación a esta alianza se traducirá en “beneficios operacionales inmediatos” para el país, como el acceso a información contra el crimen organizado y a nuevos sistemas de análisis de datos o una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia, Perú y con otros países de la región, entre otras ventajas.

📰 Comunicado de prensa | Chile adhiere a Escudo de las Américas.



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“El Tren de Aragua o los grupos delictivos mexicanos como el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa son amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional”, ha señalado Exteriores, a fin de justificar la adhesión a este instrumento, en el que “cada Estado -ha matizado- actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales”.

En la iniciativa participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

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Más temprano, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, agradecieron al presidente Donald Trump la creación del Escudo de las Américas, una alianza de seguridad que celebró una reunión de líderes al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Tras sus respectivos cambios de gobierno, ambos países decidieron unirse a la alianza, que ahora cuenta con 14 miembros.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en una reunión del Escudo de las Américas en Nueva York, con la presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.



Durante el encuentro, la mandataria hizo uso de la palabra a pedido del secretario de Estado, Marco… pic.twitter.com/vbOUD4Ao0N — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 23, 2026

Perú “se une al Escudo de las Américas con gran determinación y entusiasmo”, explicó Fujimori en la reunión. “Aplaudimos su iniciativa, señor presidente”, añadió.

“Perú derrotó a dos grupos terroristas, el Sendero Luminoso y el MRTA” recordó Fujimori, “pero ahora tenemos un tipo de problemas muy diferente”.

“El crimen al que nos enfrentamos no respeta fronteras, así que estamos muy felices de unirnos a esta coalición”, dijo.

“Esta clase de iniciativas son una manera de preservar nuestras democracias, mediante el trabajo en la seguridad, económica y física”, añadió Restrepo.

“Estamos viviendo un momento en esta región en el que podemos trabajar juntos. Se lo agradecemos”, explicó Restrepo, que acudió en representación del presidente Abelardo De La Espriella.

“La única manera de acabar con el crimen es ser duro con él”, repuso Trump en su turno de palabra.

José Manuel Restrepo se reúne con enviada especial del Escudo de las Américas en Nueva York. Foto: X/@ColombiaEmbUSA

La alianza, auspiciada en Florida en marzo pasado por Trump, responde al ciclo conservador que vive actualmente la región.

Todos los países aliados de Washington en la actualidad han integrado una coalición que comparte información y medios militares para combatir el crimen organizado y los carteles del narcotráfico.