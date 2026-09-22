Donald Trump se reunió con Delcy Rodríguez en un hermético encuentro en Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, según informó este martes una fuente de la Casa Blanca.

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Es el primer encuentro entre ambos desde que Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Venezuela del dictador Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero.

El encuentro se produjo al margen de una recepción que acostumbra a dar el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales que participan en la cita anual de la ONU.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete Susie Wiles y el consejero Stephen Miller estuvieron presentes en el encuentro del lado estadounidense, según la fuente.

Desde la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump se ha centrado en relanzar la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando a Estados Unidos un acceso privilegiado a sus reservas de petróleo.

Washington y Caracas anunciaron en particular en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles.

El objetivo oficial de Washington, según ha explicado Rubio, es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías.

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Trump ha dicho recientemente sin embargo que Venezuela aún “no está lista” para esas elecciones reclamadas por la oposición, que además denuncia que aún hay presos políticos en el país.

Apremiado por la guerra en Irán, que ha provocado un alza continua del precio del crudo, Trump privilegia el suministro de hidrocarburos que puede dar Venezuela al mercado.

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“El botín pertenece a los vencedores”, lanzó Donald Trump el martes desde la tribuna de la ONU, celebrando el hecho de que “si suman (las reservas de) Estados Unidos y Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo”.

La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un dirigente venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018.

Delcy Rodríguez y Antonio Guterres Foto: X/@mippci_ven

Rodríguez se reunió el lunes con el secretario general de la ONU y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.