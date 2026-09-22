María Corina Machado habría intentado regresar a Venezuela 3 veces en las últimas horas

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habría intentado trasladarse desde Panamá hasta Curazao utilizando un pasaporte panameño, según consta en un registro de vuelo.

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La noticia fue reposteada por el director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado, Pedro Urruchurtu, citando la información confirmada por NTN24.

Por otro lado, según el diario ABC, la travesía de María Corina Machado para regresar a Venezuela se vio frustrada en menos de 24 horas.

🚨 ÚLTIMA HORA



María Corina Machado está retenida en Panamá, en las últimas horas ha intentado realizar tres viajes por distintas rutas a Venezuela y ha sido bloqueada nuevamente.



Son 7 viajes frustrados en total.



¿No que Venezuela está en transición? ¿Quién y por qué se está… pic.twitter.com/wcjGTRlg0G — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 23, 2026

El medio, que la acompañaba en el recorrido, explicó que primero se intentó realizar el viaje por mar desde Panamá, pero ante el cierre de esa posibilidad se buscaron alternativas aéreas a través de Aruba y Curazao.

Estos intentos correspondían al quinto, sexto y séptimo esfuerzo de Machado por retornar a Venezuela desde que salió clandestinamente del país nueve meses atrás.

El diario señala que algunos episodios ya habían sido publicados, mientras que otros permanecían inéditos. A los intentos realizados en junio se sumaron posteriormente otros dos planes fallidos y, esta semana, tres nuevas alternativas desde Panamá: por barco y mediante vuelos hacia Aruba y Curazao.

La documentación examinada por otro medio, Albertonews, señala que Machado estaba incluida en la lista de pasajeros de la aeronave con matrícula HP-4DMB, cuyo itinerario contemplaba partir del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Ciudad de Panamá, rumbo al Aeropuerto Internacional Hato, ubicado en Curazao.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Foto: AP

Más temprano, La hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, confirmó a NTN24 que su madre continúa realizando gestiones para volver a Venezuela y expresó su expectativa de que el regreso ocurra “muy pronto”.

“Ahora mismo está tratando de regresar, en este momento, lo está intentando. Es cuestión de cada segundo, cada segundo”, dijo en entrevista con el medio.

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Ana Corina Sosa, hija de Machado, indicó que el regreso de la dirigente enfrenta diversos obstáculos, aunque prefirió no ofrecer mayores detalles al respecto. “Hay muchas fuerzas que se interponen en el camino que están impidiendo que regrese”, señaló al medio.

De acuerdo con ABC, Panamá otorgó a María Corina Machado un pasaporte diplomático especial por motivos humanitarios, documento que, dadas las circunstancias, debía facilitar sus desplazamientos.

María Corina Machado saluda desde lo alto de un camión durante el mitin de cierre de campaña electoral del candidato presidencial Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix, archivo) Foto: AP

Fuentes diplomáticas panameñas consultadas por el diario indicaron que esta medida está contemplada en la legislación nacional, la cual permite entregar este tipo de documentación a extranjeros con una trayectoria reconocida.

“Ello no implica que se le dé la ciudadanía panameña o cargo diplomático”, explicaron a ABC esas fuentes.