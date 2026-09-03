María Corina Machado se pronunció sobre el acuerdo de gran escala en materia petrolera anunciado entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez.

Advirtió que todavía no se conocen detalles fundamentales sobre sus condiciones, garantías y beneficios para los venezolanos.

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Machado pide conocer el alcance del acuerdo

En un mensaje dirigido a los venezolanos, María Corina Machado reconoció la preocupación que ha generado el anuncio hecho sobre el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela.

Además, aseguró entender sentimientos que se han generado, ante la toma de decisiones relacionadas con los recursos del país sin contar con los ciudadanos.

Machado afirmó que todavía se desconoce “el verdadero alcance de este acuerdo” y planteó interrogantes sobre quién lo firma, qué se está firmando, quién aporta el dinero, cuáles son las garantías y de qué manera beneficiará a los venezolanos.

Sostuvo que estas dudas explican la preocupación existente frente a las posibles implicaciones del acuerdo para el futuro de Venezuela.

El sector petrolero solo es una parte

Machado también señaló que la recuperación del sector petrolero representa solamente una parte de la reconstrucción que, en su opinión, necesita Venezuela.

Aunque reconoció que esa recuperación requiere “inversiones colosales”, afirmó que el país necesita mucho más que recursos económicos para poner en funcionamiento su economía.

“En un país con las dimensiones y con la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada”, manifestó.

En ese sentido, planteó la necesidad de que funcionen de manera articulada diferentes áreas de la economía, entre ellas las cadenas de valor, el suministro de electricidad y la capacidad operativa de los puertos.

También destacó como elementos necesarios la seguridad jurídica para las inversiones y la seguridad personal para los ciudadanos.

Consideró lógico que exista interés internacional por las oportunidades de negocio de Venezuela, debido a la combinación de recursos energéticos renovables y no renovables, costos competitivos y ubicación geográfica.

Sin embargo, enfatizó que los recursos naturales del país pertenecen a los venezolanos y no al régimen que ella calificó de ilegítimo.

“El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, afirmó.

Machado también sostuvo que Estados Unidos es el “socio principal” que Venezuela necesita para desarrollar plenamente su valor estratégico.

Sin embargo, insistió en que cualquier proceso de inversión debe realizarse bajo condiciones que permitan su sostenibilidad y legitimidad.

Los cinco principios de su propuesta energética

Machado recordó que su propuesta de plan energético fue presentada ante actores económicos internacionales y señaló cinco principios fundamentales expuestos en marzo durante CeraWeek, en Houston.

El primero es contar con un marco legal transparente. El segundo contempla una institucionalidad técnica en la que el Estado actúe como un regulador serio. El tercer principio son las licitaciones públicas y abiertas. El cuarto plantea un régimen fiscal competitivo y estable para atraer inversionistas. Finalmente, el quinto establece la necesidad de seguridad jurídica y arbitraje internacional.

Según Machado, estas condiciones permitirían generar los incentivos y garantías necesarios para atraer inversiones de gran magnitud y con vocación de largo plazo.

Machado insistió en que la reconstrucción del país debe estar acompañada por los venezolanos y formar parte de un acuerdo nacional que permita ejecutar las transformaciones que requiere Venezuela.

La dirigente concluyó su pronunciamiento con una reivindicación del papel de los ciudadanos en el futuro del país.

“Venezuela vale mucho más que su petróleo”, afirmó, antes de señalar que el verdadero valor del país está en su gente.

Su mensaje terminó con una defensa de la libertad de los venezolanos: “Jamás se pondrá en venta nuestra libertad ni la de nuestro país”.