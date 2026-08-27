Donald Trump toma drástica decisión para cambiar el nombre de uno de los lagos más reconocidos del mundo: aviva las tensiones con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la creciente tensión diplomática y comercial con Canadá, firmó en las últimas horas una orden ejecutiva que establece el cambio inmediato del nombre del lago Ontario a lago América. El cuerpo de agua, uno de los Grandes Lagos de América del Norte, se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

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“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano”, comentó el presidente estadounidense, quien ya había ordenado cambiar el nombre del golfo de México a golfo de América.

El republicano firmó el decreto desde la Casa Blanca, una orden que se produce en medio de la guerra comercial entre la mayor economía del mundo y su vecino del norte.

“Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable”, señaló Trump.

Trump: We have a gulf, a lake.. now all we need is an ocean. Maybe we’ll have to change the name of the Atlantic and the Pacific. pic.twitter.com/DadFb9xIv9 — Acyn (@Acyn) August 27, 2026

El mandatario dijo que la idea de cambiar el nombre “era algo en lo que había estado pensando desde hace tiempo”.

“Como saben, teníamos algo llamado el golfo de México, lo cambiamos y ahora es de forma muy rutinaria el golfo de América”, agregó.

Trump señaló que quizás ahora tenga que cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico. “Quizás cambiemos ambos”, apuntó.

El mapa muestra el lago Ontario etiquetado como lago América, tras la decisión de Donald Trump. Foto: Getty Images

Esta medida llega luego de que Trump tomara una drástica decisión en materia arancelaria en medio de su puja con Canadá, afectando en esta oportunidad al sector automotor. El 24 de agosto, el mandatario anunció el aumento de los aranceles en los automóviles y las autopartes originarios de Canadá.

“El 1.° de enero de 2027, los aranceles sobre todos los automóviles, camiones (tanto grandes como pequeños), piezas de automoción y acero aumentarán al 50 %”, comunicó Trump tras haber arremetido fuertemente contra Canadá, asegurando incluso que la nación vecina “estafó” durante años a Estados Unidos.

*Con información de AFP.