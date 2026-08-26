Una corte militar juzgará al presunto cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos a partir de junio de 2028, informaron varios medios estadounidenses citando la decisión de un juez.

Cerebro del atentado a las Torres Gemelas en 2001 logró impensado acuerdo con Estados Unidos: este será su futuro

Jalid Sheij Mohamed era considerado uno de los principales lugartenientes del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán.

Estuvo preso en instalaciones secretas de la CIA durante tres años y luego fue trasladado a la base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, en 2006.

Jalid Sheij Mohammed Foto: X/@EcuavisaInforma

“El juicio sobre el fondo de la causa comenzará el lunes 5 de junio de 2028”, decidió el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama, juez de las comisiones militares.

Esta decisión fue adoptada después de que Schrama rechazara la fecha de inicio propuesta por la Fiscalía, enero de 2027, y fijara en su lugar la fecha del juicio para unos 17 meses más tarde.

Mohamed reconoció en 2007, durante un interrogatorio, haber sido el ‘cerebro’ de dichos atentados, que se saldaron con 2.976 muertos, aunque tanto él como sus compañeros —Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa al Hawsawi— denunciaron entonces haber sido objeto de torturas.

Torres gemelas siendo atacadas el 11 de septiembre del 2001. Foto: Getty Images

De hecho, todos ellos permanecieron durante varios años en prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) antes de ser trasladados a Guantánamo.

Según la Comisión del 11-S, Jalid Sheij Mohamed fue el principal arquitecto del atentado y coordinó el plan con la dirección de Al Qaeda; Ramzi bin al-Shibh sirvió de enlace y facilitó la coordinación con la célula de Hamburgo.

Walid bin Attash participó en la planificación y preparación de operaciones, mientras que Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa al-Hawsawi desempeñaron principalmente funciones de apoyo financiero y logístico, facilitando viajes, alojamiento y otros recursos.

El Presidente George W. Bush observa los daños causados en Washington tras el atentado. Foto: Getty Images

En conjunto, sus papeles fueron fundamentalmente de planificación, coordinación y apoyo, mientras que los 19 secuestradores fueron quienes llevaron a cabo directamente los atentados del 11 de septiembre de 2001.