Así queda el panorama político en la Florida tras las elecciones primarias en Estados Unidos

Los resultados de las primarias en varios estados estadounidenses permitirán medir si los demócratas pueden recuperar terreno en Florida, donde los republicanos tienen un nuevo mapa electoral con el que intentarán afianzar su control sobre el Congreso en noviembre.

Donald Trump corrigió a su vicepresidente y reveló cuál es la prioridad “número uno” de Estados Unidos

De estas elecciones saldrán los candidatos que disputarán las legislativas de medio mandato ese mes.

Antes uno de los principales estados bisagra en las elecciones de Estados Unidos, Florida se ha desplazado marcadamente hacia la derecha en la última década. El presidente Donald Trump ganó allí por 13 puntos en 2024 y los republicanos dominan los cargos estatales.

Yvette Allen, de Celebration, Florida, hace ejercicio mientras sostiene un cartel de la elección de la junta escolar local frente a la biblioteca West Osceola Branch, durante la votación anticipada para las elecciones primarias de Florida en Celebration, Florida, el jueves 13 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Florida cuenta actualmente con 20 diputados republicanos en 28 distritos. Con el nuevo mapa, esa cifra podría pasar a 24, ya que obliga a los legisladores demócratas salientes a presentarse en circunscripciones favorables a los republicanos.

Primera sorpresa: Angie Nixon, procedente del ala izquierda del Partido Demócrata, derrotó al exmilitar Alexander Vindman en una primaria por una banca en el Senado y se enfrentará así a la republicana Ashley Moody en noviembre.

El ala izquierda de los demócratas ha cosechado varias victorias en primarias en otros lugares del país.

Remember this crazy lady? She just won the Democrat primary for US Senate in Florida.



Angie Nixon is a member of DSA. pic.twitter.com/iZR0wfgpK2 — End Wokeness (@EndWokeness) August 19, 2026

Trump calificó de “basura” a Vindman, un testigo clave en su primer proceso de destitución, al celebrar su derrota en un mensaje que publicó en Truth Social.

Los republicanos también se enfrentaron en varias primarias peleadas para bancas en la Cámara de Representantes.

Donald Trump denuncia manipulación de China y el régimen de Maduro en elecciones en Estados Unidos y Venezuela

A nivel estatal, el excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata y destacado crítico de Trump, obtuvo la nominación de su partido a la gobernación.

Entre los republicanos, el congresista Byron Donalds buscará suceder al actual gobernador Ron DeSantis, que no puede volver a presentarse.

El candidato republicano a la gobernación de Florida, Byron Donalds, señala a sus partidarios durante una fiesta de elecciones primarias el martes 18 de agosto de 2026 en Orlando, Florida. (Foto AP/John Raoux) Foto: AP Photo/John Raoux

Apoyado por Trump, Donalds tiene muchas chances de convertirse en el primer gobernador negro de Florida.

En otros estados del país, Alaska celebró primarias para el Senado y la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos de Wyoming eligieron a sus candidatos a gobernador, al Senado y a un escaño abierto en la Cámara de Representantes.

En tanto, los votantes de California también decidieron, mediante una elección especial, entre dos demócratas que compiten por reemplazar a Eric Swalwell, quien dejó la Cámara en abril en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada que él niega.

Con información de AFP*