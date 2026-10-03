“Consígase un marido”: Emiro Navarro reaccionó contra Flavia Dos Santos y el video es viral

MasterChef Celebrity volvió a generar conversación entre sus seguidores luego del particular momento que protagonizaron Emiro Navarro y Flavia Dos Santos durante el capítulo emitido en la noche del viernes, 2 de octubre.

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La situación ocurrió en medio de un reto grupal en el que los participantes fueron divididos en tres equipos. En esta prueba, los famosos tuvieron que preparar diferentes platos para llevarlos, como si se tratara de un servicio a domicilio, a algunas de las personalidades y figuras que trabajan en el Canal RCN.

Uno de los destinos fue el set de Mujeres sin filtro, donde se encontraba Flavia Dos Santos. Cuando Emiro llegó al lugar junto con sus compañeros, inicialmente se mostró bastante emocionado por conocer a la sexóloga y presentadora, a quien incluso llenó de palabras de admiración.

“Nena, te admiro demasiado, a mí me encanta cómo habla. Flavia Dos Santos, yo soy fan de ella, yo la veo en la televisión desde chiquitico”, dijo en medio de la emoción.

‘Mujeres sin filtro’, con Flavia Dos Santos (izq.), entre otras personalidades. Foto: Mujeres Sin Filtro - Canal RCN

Sin embargo, la reacción de Flavia frente a la comida terminó cambiando por completo el ambiente. La presentadora comenzó a señalar algunos aspectos que, desde su punto de vista, podían mejorar en los productos que le habían entregado.

“Está muy frío y la salsa no está tan picante como yo me la esperaba. Si a mí me dicen que voy a comer comida mexicana, yo espero una salsa picante y la salsa no tiene picante en la carne (...) Yo entiendo que ustedes hacen MasterChef para hacer preparaciones culinarias”, aseguró Flavia frente a las cámaras.

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Las críticas no fueron bien recibidas por Emiro, quien decidió retirarse del lugar acompañado por los demás integrantes del equipo.

El episodio no terminó allí. En el confesionario del programa, espacio en el que los participantes suelen hablar sobre las situaciones que viven durante las pruebas, el creador de contenido dejó clara su molestia por los comentarios de Flavia y envió una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

“Todo le disgustó, todo lo criticaba. Mi amor, más bien vaya y consígase un marido y deje de joder también usted”, afirmó Emiro.

El comentario generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa y el fragmento comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios compartieron el momento y comentaron la particular e inesperada respuesta del participante.