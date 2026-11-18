El técnico Norberto Peluffo está fuera de peligro y las donaciones de sangre que pidió su familia hacen parte de un procedimiento quirúrgico al que se someterá esta semana.

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Así lo informó Felipe Zarruk, periodista bumangués y amigo cercano de Peluffo, sobre la situación médica que encendió alarmas entre los fanáticos del fútbol colombiano.

“Es mi deber informar a todos los amigos del fútbol y a quienes quieren a Norberto José Peluffo, que él está muy bien”, apuntó Zarruk a través de su cuenta de X. “Lo hospitalizaron hoy y mañana lo operan”, agregó.

La familia de Peluffo no pensó que el pedido de donaciones fuera a escalar al punto de especulaciones sobre la salud del extécnico de Atlético Nacional y Millonarios. “Estaban asustados por el pánico generado en redes con el tema de la sangre”, agregó Zarruk.

Aunque la situación médica de Norberto Peluffo no es delicada, la familia insiste en su petición de recibir donaciones de sangre O+ en el laboratorio Higuera Escalante de Bucaramanga.

Este procedimiento es una parte fundamental para continuar con su recuperación por el cáncer de colon que le fue diagnosticado hace unos meses atrás, exactamente a comienzos de 2026.

A pesar de los quebrantos de salud, Peluffo ha seguido trabajando como comentarista y analista táctico en programas de opinión transmitidos a través de Caracol Sports y Ditu.

Norberto Peluffo, técnico y director deportivo colombiano Foto: COLPRENSA

¿Quién es Norberto Peluffo? Trayectoria y equipos

Norberto Peluffo se hizo conocido en el fútbol colombiano como director técnico; sin embargo, su última experiencia en ese cargo fue en el año 2005. Después de eso fue director deportivo de Atlético Nacional, Real Santander y Millonarios, equipo del que se desvinculó oficialmente en 2019.

Después de separarse de los cargos administrativos en el fútbol, Peluffo empezó su carrera en los medios de comunicación e incluso fue comentarista de los partidos de la Selección Colombia en el Gol Caracol.

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Fue ahí donde construyó una gran amistad con los periodistas del gremio deportivo, quienes hoy están pidiendo por la mejoría de su situación médica tras las noticias que llegan desde Bucaramanga.

Norberto Peluffo espera salir bien librado de esta batalla contra el cáncer y, próximamente, volver a los micrófonos para analizar los cuadrangulares semifinales del FPC y el futuro de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo al mando de su segundo ciclo.