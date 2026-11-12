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Política

En la cara de Rulos, Wilson y Carpintero, Abelardo De La Espriella aplaudió a la Policía por capturarlos: así reaccionaron

El mandatario colombiano lideró un operativo urbano en Bucaramanga.

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Redacción Semana
12 de noviembre de 2026 a las 9:10 a. m.
Abelardo De La Espriella en un operativo que lideró en Bucaramanga.
Abelardo De La Espriella en un operativo que lideró en Bucaramanga. Foto: Pantallazos tomados a video publicado por Abelardo De La Espriella

Se llevó a cabo otro megaoperativo por orden del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, con un despliegue de la Policía que se enfocó en Bucaramanga, Santander.

Abelardo De La Espriella - bomba
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En un video que publicó el jefe de Estado en su cuenta personal de X, en el que se revelaron detalles del operativo que lideró acompañando a los uniformados, se ve que el presidente volvió a encarar a varios señalados criminales.

Fue el caso de alias Rulos, Wilson y Carpintero, a quienes el mandatario colombiano increpó con dureza por cometer delitos que sembraron el terror en Bucaramanga. Incluso, ordenó que sean trasladados a las cárceles más duras que tenga el Inpec en el país.

“Señor presidente, aquí tenemos a alias Rulos, el hijo de Lucrecia, alias Wilson, expendedores de droga, capturados varias veces por tráfico de estupefacientes, por porte ilegal de armas de fuego. 17 años delinquiendo”, dijo un uniformado en medio del operativo.

E inmediatamente respondió De La Espriella: “Se les acabó la fiesta a estos bandidos”.

Además, el integrante de la Policía habló de otro caso, el de alias Carpintero: “Involucrado en el homicidio de una menor de 15 años, delinquiendo con Julio”.

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“Julio, que tenía azotada a Bucaramanga y lo capturamos hace unos días; ese bandido va a enfrentar más de 40 años por ese homicidio. Tenemos todo documentado. Hay que motilarlo bien, ponerle el uniforme y hay que trasladarlo a la cárcel más fuerte que tenga Colombia. Vamos a ver si sigue así de guapito; estos bandidos ni siquiera dan la cara”, expresó el mandatario.

Luego de encararlos, frente a ellos, el presidente aplaudió a la Policía por el trabajo que realizó para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades pertinentes.