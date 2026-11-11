Centro Democrático sale en defensa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras burla de una congresista: “Qué desfachatez”

Un momento tenso se vivió en el Capitolio durante una sesión bicameral cuando una congresista del Pacto Histórico, Paola Andrea Quiñonez, ingresó al recinto con una imagen de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, con unos anteojos, como si hubiera cometido algún delito. En la imagen, tenía dinero en sus manos.

“El terremoto se les volvio (al Gobierno) fue un negocio”, dijo la congresista vallecaucana mientras sostenía la imagen en sus manos. La representante paseó la figura por todos los pasillos del Legislativo.

La primera dama de Colombia tiene un trato espontánea y cálido. Foto: Nicolle Sierra

El momento fue tenso. La izquierda celebró, pero los otros sectores políticos protestaron, especialmente quienes pertenecen al Centro Democrático.

La senadora Julia Correa dijo que, por supuesto, “se puede hacer control a la gestión del terremoto ocurrido en agosto de 2026, pero con respeto y argumentos”.

Contó que mientras hablaba una representante del Pacto Histórico, utilizó un cartel de la primera dama “que insinúa la comisión de un delito. Si esa representante tiene pruebas, que las interponga ante las autoridades competentes, pero que no sea tan cobarde de atacar de esa manera a una persona que no está presente para defenderse”, afirmó Correa.

Julia Correa Nuttin Foto: Redes sociales de Julia Correa Nuttin

El senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, también salió en defensa de la primera dama.

“¡Qué desfachatez tener que aguantar semejante irrespeto! Tener que ver congresistas de izquierda exhibiendo carteles de la primera dama, Ana Lucía Pineda, atentando contra su honra y buen nombre”, dijo.

Y siguió: “Definitivamente no somos iguales; es como si nosotros trajéramos carteles de las primeras damas en aviones llenos de dinero rumbo a Venezuela. Ustedes se burlan mucho del concepto de la Patria Milagro, pero precisamente eso es lo que tiene que hacer el presidente Abelardo De La Espriella, ¡milagros!, para reconstruir este país y recuperar las finanzas, la salud y las instituciones, después del desastre que deja el terremoto de gobierno de Gustavo Petro".

Esteban Quintero Foto: Cortesía prensa Esteban Quintero

En su mensaje, Quintero envió un mensaje: “Mucho cuidado presidente Abelardo, quieren volver a incendiar el país con el estallido social 2.0. ¡Siga adelante, presidente! El país necesita liderazgo, carácter y determinación para salvarlo. Acá lo seguiremos apoyando con firmeza a usted y a la primera dama".

Ana Lucía Pineda se ha referido al tema en varias oportunidades, entre ellas, en una entrevista que le concedió a la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila.

“Los opositores del Gobierno de mi esposo, la izquierda, me han querido utilizar de instrumento para atacarlo a él. Colombia entera sabe que nos hemos movilizado en todos los territorios damnificados. Llegamos a muchos municipios lejanos, estuvimos presentes, movilizamos kits escolares, mercados, kits para la noche, carpas. Hemos estado acompañando de cerca, dándoles una mano, un abrazo a todos los damnificados por el terremoto. Nuestro trabajo no para”, contó en ese momento. Y procedió a entregar un balance de su gestión.

“Están las cuentas claras. Quiero decirles a los colombianos que los dineros están ahí, no los tocamos por iniciativa propia y por decisión de la junta directiva. Las ayudas han sido importantes, han sido las que se necesitaban y dije: no es necesario que utilicemos los dineros para las ayudas humanitarias en temas de alimentación. Vamos a dejarlos para una etapa que es muy importante”, afirmó.

Y se refirió a la reconstrucción. “Voy a dedicarme a la vivienda, a la reconstrucción. Tengo que regirme por la ley. Cuando de reconstruir se trata, tenemos una firma importante de interventores en Colombia y de auditoría, PricewaterhouseCoopers, para iniciar esta etapa de reconstrucción. En Cali ya empezamos. Como el reporte lo indica, vamos a llevar la reconstrucción a la IPS Meléndez, al Hospital Carlos Holmes Trujillo, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, las instituciones educativas Eustaquio Palacios, Carlos Holguín Mallarino y Juan Pablo II. Allí vamos a estar próximamente”, contó el 18 de octubre de 2026, día de la entrevista.