Abelardo De La Espriella envió mensaje a los que llamó sus odiadores: “Ya se dieron cuenta lo duro que muerde el Tigre”

Este miércoles 11 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó un balance oficial de las ayudas económicas a los damnificados por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

En pleno evento le preguntaron al presidente De La Espriella si ha firmado más bombas: el mandatario no dudo en responder

Desde Roldanillo, en el Valle del Cauca, el mandatario colombiano afirmó que se han aprobado por parte de su administración más de $300 mil millones para las regiones más afectadas por el fuerte sismo.

No obstante, al momento de empezar su discurso, el jefe de Estado aprovechó para enviar un mensaje a los que calificó como sus “odiadores”, quienes han señalado que no ruge ni muerde.

En ese sentido, el mandatario colombiano fue directo en señalar que ese tipo de sectores en el país, “ya se dieron cuenta lo duro que muerde el Tigre con los bandidos y lo que falta”.

El presidente Abelardo De La Espriella envió un mensaje a sus críticos: “Decían mis odiadores: ‘¿Qué Tigre?, ni que ruge, ni que muerde’. Ya se dieron cuenta de lo duro que muerde el Tigre con los bandidos. Y lo que falta”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/jnUavtIBkW — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026

Frase del mandatario colombiano sobre los contundentes golpes que la Fuerza Pública, por directriz suya, ha propinado a varios grupos criminales al margen d ella ley.

El más reciente fue en contra del Clan del Golfo, en donde luego de un bombardeo fue abatido uno de los principales cabecillas conocido en el mundo criminal con el alias de Negro Perea.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado manifestó: “¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS!

En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo”.

También expresó: “El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones”.

“Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025”, recalcó.

Sumado a ello, afirmó el mandatario en sus redes sociales: “También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales”.

La billonaria cifra que ha costado la implementación de los acuerdos de paz de Juan Manuel Santos: Viviane Morales reveló el dato

“¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL! A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO!”, puntualizó.