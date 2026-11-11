Gerente del Fondo Milagro aseguró que no pudo asistir al debate de control político en el Congreso tras agenda con el presidente

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, envió este miércoles, 11 de noviembre, una carta al Congreso de la República tras la citación que le fue hecha para un debate de control político con el fin de conocer los avances en el Fondo de cara a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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Uribe aseguró que no podría asistir al encuentro, organizado por la Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la atención de los damnificados por los hechos del 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, en Chocó.

La inasistencia de Jaime Andrés Uribe al Congreso fue justificada por una actividad relacionada con los programas de vivienda del Fondo. Foto: Suministrado a SEMANA API

Aseguró que la razón principal de su inasistencia es la convocatoria por parte del presidente de la República para este 11 de noviembre, para asistir al municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, lugar en el que será adelantada la entrega de beneficios de vivienda previstos por el Fondo.

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“Mi compromiso como gerente del Fondo Milagro, para la reconstrucción de Colombia, es inaplazable y genera toda mi atención y prioridad. Estaré muy atento a toda la información adicional que requieran y en la medida de mis posibilidades atender una próxima invitación de esta importante corporación”, aseguró en la misiva.

Uribe envió una carta al Congreso para explicar los motivos de su ausencia y manifestó su disposición para atender una próxima citación. Foto: Alcaldía de Pereira

Adicional a ello, aseguró que la gestión financiera del Fondo Milagro se desarrolla conforme a las fuentes de financiación previstas en su marco normativo y a los mecanismos de administración de recursos establecidos para el patrimonio autónomo.

“En este contexto, el Consejo Directivo aprobó el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, con un presupuesto máximo de $ 624.656 millones, orientado a la atención de necesidades inmediatas, prioritarias y urgentes de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación, primera de las fuentes previstas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1379 de 2026″, precisó en el anexo del documento donde se evidencian los gastos.