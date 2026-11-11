Alejandro Ordóñez defendió presencia de Abelardo De La Espriella en operativos de la Fuerza Pública: “No se pueden escandalizar”

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió a la forma en la que el presidente Abelardo De La Espriella ha venido acompañando los operativos que ha realizado la Fuerza Pública en las últimas semanas.

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El funcionario salió en defensa de la política de seguridad que se maneja en el Gobierno y sostuvo que estos despliegues que se han hecho hasta ahora tienen un mensaje claro y disuasivo.

“A todos aquellos alzados en armas les caerá todo el peso de la ley. Si se someten a la justicia, se les respetarán todos los derechos”, señaló.

El jefe de la cartera aseveró que no debería existir ninguna polémica o controversia por lo que hace el máximo mandatario en medio de estas situaciones.

“No se pueden escandalizar cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, que es el presidente de la República por designación constitucional, cumple con sus funciones”, manifestó.

Asimismo, Ordóñez dejó en claro que cuando el Estado aplica la fuerza de la ley, tal y como se ha hecho estos tres meses, no se trata de violencia, sino de cumplir con el deber que se tiene.

Además, recalcó que De La Espriella fue escogido por los colombianos para este tipo de cosas. “Por eso lo eligieron, porque el Estado y la sociedad se habían sometido al delito, a la delincuencia y a la macrocriminalidad”, expresó.

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“Eso estamos haciendo y vamos a cumplir fielmente y escrupulosamente ese mandato que la sociedad colombiana nos ha dado”, complementó.

Las palabras del ministro del Interior se dan debido a las críticas que han llegado en contra del presidente, especialmente por parte de la oposición, por acompañar a las autoridades en los operativos, utilizar prendas de las Fuerzas Militares y encarar a los delincuentes que son detenidos.

Pese a esto, también hay varios sectores que han defendido el actuar de De La Espriella y han dejado en claro que se está llenando de moral y confianza a los uniformados, algo que en su momento no hubo durante la administración Petro.