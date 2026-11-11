De La Espriella reveló balance de las ayudas para damnificados del terremoto: “No es fácil, recibimos un país quebrado”

Uno de los más grandes desafíos que está atendiendo el Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, es la emergencia generada por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

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Desde Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, el jefe de Estado hizo un balance sobre las ayudas económicas para los damnificados.

El mandatario comentó que, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han autorizado “más de $347.416 millones para el apoyo económico a los damnificados”.

Estos recursos se han distribuido de la siguiente manera, de acuerdo con lo que expresó el mandatario colombiano:

“En Antioquia se han dispuesto más de 1.328 millones de pesos. Risaralda, más de 108.000 millones de pesos. Valle del Cauca, casi 87.000 millones de pesos. Cali, 65.000 millones de pesos”, indicó.

Desde el Valle del Cauca, Abelardo De La Espriella entregó un balance sobre el apoyo económico de su Gobierno a los damnificados del terremoto del 10 de agosto: “No es fácil porque recibimos un país quebrado”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/QRhsWvnmAO — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026

Continuó: “Quindío 36.000 millones de pesos. Chocó, 25.000 millones de pesos. Caldas, 20.000 millones de pesos. Cauca, cerca de 1.300 millones de pesos”.

Además, en uno de los apartes de su intervención, dijo: “Miren, no es fácil porque recibimos un país quebrado; sin embargo, lo estamos haciendo porque tenemos la firme convicción como Gobierno de que a Colombia la reconstruimos entre todos y que es posible que la Patria Milagro sea una realidad”.

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“Así que vamos a hacerlo con la ayuda de Dios y con toda la voluntad política de este Gobierno. Y quiero detenerme, especialmente en el Valle del Cauca, porque de los más de 86.000 millones de pesos autorizados para este departamento que está en mi corazón, se ha identificado una destinación de 4.600 habitantes”, subrayó el presidente De La Espriella.