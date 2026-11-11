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Política

“Ingreso exclusivo”: cambio en el Congreso de la República genera controversia. Ya es un hecho

Una decisión de Honorio Henríquez, presidente del Senado, genera polémica entre los congresistas y empleados del Legislativo.

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Redacción Semana
11 de noviembre de 2026 a las 12:15 p. m.
Polémica en el Congreso por "ingreso exclusivo" a parlamentarios y altos funcionarios.
Polémica en el Congreso por "ingreso exclusivo" a parlamentarios y altos funcionarios. Foto: Semana/tomada de la cuenta de X de Álex Flórez.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destinó un pasillo del Congreso de la República para que solo sea transitado por parlamentarios y altos funcionarios. La medida genera polémica en el Legislativo y sectores políticos piden reversarla.

Según la directriz de Henríquez, los empleados del Congreso, los integrantes de las unidades de trabajo legislativo y la población general no podrán caminar por el pasillo que conecta al capitolio con el nuevo edificio, alegando medidas de seguridad.

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Las personas se encontraron en las últimas horas con el siguiente letrero: “Ingreso exclusivo para congresistas y altos funcionarios”. SEMANA conoció que, de inmediato, hubo protesta entre senadores y representantes a la Cámara.

En una comunicación formal, la Secretaría del Senado detalló que, siguiendo las instrucciones de Honorio Henríquez, y con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad al interior de los edificios, el paso por la carrera séptima será exclusivo.

Letrero que figura en el pasillo que conecta al capitolio con el edificio nuevo del Congreso.
Letrero que figura en el pasillo que conecta al capitolio con el edificio nuevo del Congreso. Foto: Suministrado a Semana.

En la misiva también se detalló cómo será el tránsito: “Los funcionarios y el personal de las unidades de trabajo legislativo deberán utilizar el túnel como vía de tránsito, al igual que las demás personas autorizadas para circular entre ambos edificios”.

Y se anunció otro cambio: “El ingreso de visitantes al edificio nuevo se realizará previa revisión y control de seguridad en la Biblioteca del Congreso. Por su parte, el ingreso de visitantes al capitolio continuará efectuándose conforme al procedimiento”.

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Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, le solicitó a la mesa directiva del Congreso retirar el letrero y desistir de la idea de limitar la labor de los integrantes de las unidades de trabajo legislativo, que, a su juicio, sería denigrante.

Todos los trabajadores del Congreso tienen derecho a transitar por los pasillos del edificio. Esto no tiene presentación, está mal, es discriminación en razón del ingreso. ¿No ganan lo suficiente para caminar por donde caminamos los congresistas?”, dijo Flórez.

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