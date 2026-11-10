El mundo político no fue indiferente a la elección de Luz Stella Murgas como presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Varios han celebrado esa decisión, lo que refleja el buen ambiente que tiene la nueva cara del gremio empresarial.

Abelardo De La Espriella dedicó primer mensaje a Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi: “Genere empleo”

Uno de los que celebró su llegada fue el presidente del Senado, Honorio Henríquez. “Felicitaciones a Luz Stella Murgas por su elección como nueva presidenta de la Andi. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad”, aseguró Henríquez.

El senador del Centro Democrático destacó las necesidades del país y del trabajo que Murgas podría realizar al frente de la Andi. “Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al desarrollo de nuestro país”, dijo.

Murgas se convirtió en la primera mujer en llegar a dirigir el gremio de los empresarios tras 80 años de fundación y luego de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo al frente de la Andi por casi 13 años.

La nueva presidenta del gremio contaba con el respaldo del Gobierno nacional, en cambio Mac Master había tenido algunas diferencias.

El presidente Abelardo De La Espriella también la felicitó. “Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”, dijo el mandatario.