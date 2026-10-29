“Los colombianos no aguantan un impuesto más”: presidente del Congreso fija postura sobre la Ley de Rescate Económico

Tras la radicación formal de la Ley de Rescate Económico por parte del Gobierno nacional, diversos liderazgos del Congreso de la República fijaron una postura de reparo frente a los componentes impositivos del proyecto.

Gobierno De La Espriella lanza Ley de Rescate Económico: drástico recorte de gasto público y nuevo paquete de impuestos

El presidente del Legislativo, Honorio Henríquez, aseguró que la mesa directiva brindará las garantías metodológicas para el análisis de la iniciativa por parte de las bancadas de oposición e independientes, al tiempo que advirtió que la ciudadanía no cuenta con capacidad para asumir nuevas cargas fiscales.

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Esta postura fue respaldada por la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, quien confirmó su voto negativo contra los artículos que eleven la presión tributaria. Líderes del Congreso anunciaron su oposición a los nuevos impuestos de la Ley de Rescate Fiscal.

En sus declaraciones institucionales, Henríquez enfatizó la urgencia de reorientar el enfoque de la norma hacia la reestructuración del gasto público en lugar de gravar el bolsillo de los contribuyentes, haciendo especial referencia a las economías regionales.

“Plenas garantías y un debate amplio para todos los sectores de oposición y los gobiernos independientes. Yo quiero ser muy puntual y concreto: hay que revisar la iniciativa con calma y detenimiento. Los colombianos no aguantan un impuesto más, y menos en la región Caribe”, aseveró el presidente del Senado.

El parlamentario añadió que el camino hacia la consolidación fiscal radica en corregir la duplicidad de funciones administrativas y reducir los niveles de contratación en el aparato estatal.

Objeciones técnicas de la oposición y reparos al IVA

Por su parte, la senadora María Clara Posada detalló los puntos del articulado que, a su juicio, afectan la estabilidad económica de los hogares y de los trabajadores independientes.

Si bien la legisladora valoró aspectos como la reducción del 20 % en el gasto de nómina, la disminución del 50 % en contratos de prestación de servicios y la baja progresiva de la renta corporativa del 35 % al 31 %, rechazó el impacto sobre los ingresos medios.

No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad. Celebro los beneficios a la inversión que trae la Ley de Rescate Fiscal, así como la reducción del 20% en el gasto de nómina, 50% en contratistas, la reducción progresiva a la renta corporativa del 35% al 31% y el recorte de eventos, pauta oficial y gastos no esenciales. Sin embargo, esta Ley: 1. Aumenta el pago de seguridad social de los empleados del 4% al 8% progresivamente. 1. ⁠Disminuye de $41 a $32 millones las rentas laborales exentas. 2. ⁠Aumenta la base gravable de renta y pone a pagar 9% a las personas que ganan entre $3 y $4.7 millones mensuales, las cuales hoy no tienen esa obligación. 3. ⁠Disminuye el umbral de rentas exentas para determinar la renta líquida gravable de $70 a $61 millones anuales. 4. ⁠ La retención en la fuente aplicará desde $3.4 millones mensuales. 5. ⁠Tarifa plena del IVA (19%) para frutas, insumos agrícolas, café, azúcar, medicina prepagada, chocolate, aceite, pastas, computadores, tabletas, bicicletas eléctricas y celulares de bajo valor. 6. Elimina los beneficios de los dependientes en la declaración de renta. 7. Aumenta el IVA a los licores del 5% al 19%. Esto afectará gravemente los ingresos de los Departamentos y desincentivará la inversión en este sector. La clase media siempre termina pagando los platos rotos del derroche del Estado. Las familias no aguantan un impuesto más y esta Ley les mete la mano en el bolsillo de forma descarada. Votaré en contra de cualquier medida que aumente su carga. — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 30, 2026

“No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad”, manifestó Posada al anunciar su postura de bancada.

Entre las disposiciones cuestionadas por la senadora figuran el aumento progresivo de la cotización a seguridad social del 4 % al 8 % para empleados, la reducción de rentas laborales exentas, la aplicación de retención en la fuente desde ingresos mensuales de $3,4 millones y el cobro del 9 % de renta a salarios entre $3 y $4,7 millones.

Asimismo, alertó sobre la imposición de la tarifa plena del IVA (19 %) a productos de la canasta familiar, insumos agrícolas, medicina prepagada, tecnología de bajo valor y licores. “La clase media siempre termina pagando los platos rotos del derroche del Estado. Las familias no aguantan un impuesto más y esta ley les mete la mano en el bolsillo de forma descarada”, concluyó la congresista.