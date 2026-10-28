Centro Democrático alerta por llamadas con inteligencia artificial con las que suplantan al presidente del Senado

Una alerta por posibles estafas mediante el uso de inteligencia artificial fue reiterada este miércoles, 28 de octubre, por el Centro Democrático, que denunció la suplantación de identidad del presidente del Senado, Honorio Henríquez, a través de llamadas telefónicas y mensajes de audio que imitarían su voz.

Honorio Henríquez hablará con el fiscal general encargado sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y las nuevas revelaciones

Las comunidades que aún tienen problemas de internet recibirán apoyo para recuperar la conexión. Foto: @CeDemocratico / Getty Images

Según informó la colectividad, los responsables estarían recurriendo a herramientas de inteligencia artificial para hacerse pasar por el congresista y establecer contacto con ciudadanos.

La advertencia apunta a una modalidad de fraude en la que la reproducción artificial de la voz de una persona puede utilizarse para dar credibilidad a comunicaciones sospechosas.

En su pronunciamiento, el partido identificó dos números telefónicos que, según indicó, no pertenecen al senador: 3213401065 y 3203925074. Por esa razón, pidió no atender solicitudes provenientes de esas líneas, no compartir datos personales ni realizar transferencias de dinero sin verificar previamente la identidad de quien establece el contacto.

Senado ya tiene fecha para votar moción de censura contra el ministro de Defensa: esto anunció Honorio Henríquez

Honorio Henriquez, presidente del Senado Foto: Martha Morales Manchego / Semana

La colectividad también recomendó a quienes hayan recibido mensajes o llamadas sospechosas conservar las evidencias y presentar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes.

El caso pone de relieve los riesgos asociados al uso de herramientas capaces de imitar voces humanas, una tecnología que puede ser aprovechada para construir engaños más convincentes y dificultar que las potenciales víctimas identifiquen una suplantación.

El Centro Democrático insistió en que cualquier comunicación atribuida a Henríquez debe ser contrastada antes de actuar. En su comunicado, sin embargo, no entregó detalles sobre posibles víctimas, las circunstancias en las que se habrían producido los contactos ni el avance de eventuales investigaciones sobre los responsables.