Senado ya tiene fecha para votar moción de censura contra el ministro de Defensa: esto anunció Honorio Henríquez

La moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, ya tiene fecha para su votación. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, anunció que la plenaria se hará el próximo miércoles 23 de septiembre a las 3:00 de la tarde.

Magistrado César Reyes se habría salido de la Sala de Instrucción antes de debatir su ponencia sobre Isabel Zuleta

“El próximo miércoles a las tres de la tarde, miércoles 23”, afirmó Henríquez al término de la sesión, al ser consultado sobre cuándo se conocerá la decisión de los congresistas.

La confirmación se produjo después del debate de moción de censura adelantado este miércoles 16 de septiembre contra Mora.

La iniciativa ha sido impulsada por sectores de oposición en medio de cuestionamientos por operaciones militares contra estructuras armadas en las que murieron menores reclutados por esos grupos al margen de la ley.

Henríquez habló tras el debate a Jorge Mora

Al finalizar la sesión, el presidente del Senado también se refirió al tono que tuvo la discusión y reiteró el llamado que hizo durante la plenaria para evitar agresiones entre los congresistas.

Se frustra intento de cambiar la junta directiva de Confecámaras

“Mi invitación, como lo he hecho desde el primer día, es a un debate franco, sincero, con altura, sin agresiones, moderando el lenguaje”, manifestó.

Henríquez hizo referencia particularmente a un episodio ocurrido durante la intervención del senador David Racero, a quien llamó al orden por algunas expresiones utilizadas durante el debate.

Sobre el desenlace de la moción contra Jorge Mora, el presidente del Senado evitó anticiparse al resultado y fue enfático en que la decisión quedará en manos de la plenaria: “Pues la votación la veremos el 23”.

De esta manera, el próximo miércoles quedará definido mediante votación si la moción de censura contra el jefe de la cartera de Defensa obtiene o no los votos necesarios en el Senado.