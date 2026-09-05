MinDefensa asegura que infiltración a Fuerzas Armadas en Colombia ya se solucionó: “Todas esas manzanas podridas salieron”

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, se destapó en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

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El general en retiro se refirió no solamente a los resultados de las operaciones militares y de policía en el primer mes del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, sino de las infiltraciones a la Fuerza Pública por parte de las estructuras criminales en la pasada administración.

Al ser cuestionado sobre qué ha pasado con la infiltración a las Fuerzas Armadas por parte de criminales como alias Calarcá, el ministro de Defensa fue enfático en asegurar que es un tema que ya se está solucionando.

“Lo más importante no solo es lo que encontramos, sino que ya lo solucionamos”, manifestó el general (r) Mora, quien señaló que el país ya se había dado cuenta delos escándalos que se venía presentando.

“Evidentemente, el pueblo colombiano se dio cuenta de los escándalos en los que se involucraba al general Huertas, a este señor Mejía y los contactos con Calarcá. Efectivamente, había una red que se había incrustado en el interior de la fuerza”, sentenció el titular de la cartera de Defensa.

Mora fue directo en su respuesta y manifestó que este es un tema que está probado “indudablemente”, ya que hay una investigación en curso y la Fiscalía General de la Nación “tiene pruebas” de los que venía sucediendo.

“Lo importante es que esas manzanas podridas salieron inmediatamente desde el primer día. Se llamó a calificar servicios a una serie de personas y estamos retomando medidas para que esto no se vuelva a repetir”, indicó.

Frente a una posible politización de las Fuerzas Militares y de Policía en el anterior Gobierno, el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, fue enfático en que eso es algo que se debe proteger.

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“La actitud constitucional y apolítica de la institución y de todos los miembros es un patrimonio que hay que proteger. Es una garantía para todos los colombianos”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares.

Por su parte, el general Alejandro Barrera, director de la Policía, destacó que la institución “desafortunadamente” había “perdido la unidad de mando y que esta nueva administración está intentando recuperar el liderazgo.

“Hay un director y un cuerpo de generales que lo primero que tienen que mostrar es que ese liderazgo existe y tenemos que dar ejemplo, recuperar la doctrina. El primer crítico del policía en la calle es el ciudadano y no es un secreto. Lo que queremos es que se recupere esa confianza en su institución”, señaló el general Barrera.