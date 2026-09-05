Fusiles Jaguar salieron “chimbos”: MinDefensa reveló que los desecharon; presentará denuncias a la Fiscalía contra los responsables

En entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, el general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa, reveló que las Fuerzas Armadas desecharon los fusiles Jaguar, un polémico proyecto del gobierno de Gustavo Petro que pretendía fabricar armamento.

“No, eso es una locura. Eso ya quedó completamente desechado”, contó el ministro.

De acuerdo con el general (r) Mora, los responsables de impulsar el proyecto deberán enfrentar consecuencias. También afirmó que los documentos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Eso es algo que tendrá sus consecuencias. Hay documentos e investigaciones que, en su momento, se pondrán a disposición de la Fiscalía. Quienes incidieron, ordenaron o hicieron este trabajo tendrán que asumir las consecuencias que los entes de control y la Fiscalía determinen”, manifestó en SEMANA.

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Además, informó que existe un déficit de 120.000 fusiles en las Fuerzas Armadas.

“En estos momentos, tenemos un déficit de 120.000 fusiles que, si no reemplazamos en menos de seis meses, dejamos de tener a 120.000 hombres con el arma básica”, agregó.

El expresidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del general (r) Mora: “El fusil Jaguar debía seguir pruebas y rectificar fallas, pero lo que hacen es suspender la del fusil colombiano para montar de nuevo el Galil con ganancias en Israel y Miami”.