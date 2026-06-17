Video | Los detalles del rescate del jaguar que apareció en la Universidad Nacional

Un jaguar adulto apareció el pasado martes en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, en Leticia.

El animal fue ubicado en los pasillos de acceso a la biblioteca de la sede y, una vez identificado, desde el centro de estudios le avisaron a las autoridades competentes.

“Al lugar acudieron el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Guardacostas, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y Corpoamazonia, entidades que articularon las acciones necesarias para garantizar la captura y el rescate seguro del animal”, señaló la Universidad Nacional.

Tras ser sedado, el jaguar fue valorado clínicamente y recibió atención veterinaria especializada. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia para continuar con su proceso de recuperación.

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El ejemplar, un jaguar macho de aproximadamente 110 kilogramos de peso, presentaba una infección en una de sus patas, la cual fue tratada de manera inmediata por el médico veterinario Daniel Alonzo, director de la Fundación Ikozoa; Camila Monroy, pasante de Medicina Veterinaria; y un médico veterinario del Ejército de Brasil, quienes brindaron atención oportuna al animal.

“La Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia destaca y agradece el trabajo articulado de las instituciones participantes, cuyo compromiso y profesionalismo permitieron salvaguardar la vida del ejemplar y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria”, señaló el centro de estudios en un comunicado.

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La peculiar reacción de Petro

Tras la aparición del felino en dichas instalaciones, el presidente Gustavo Petro compartió un peculiar mensaje a través de su cuenta en X.

“Este jaguar llegó a la Universidad de la Amazonía, universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública”, dijo puntualmente el jefe de Estado en su escrito en X, esta tarde de martes 16 de junio.

Posteriormente, este miércoles, el mandatario publicó otro trino: “Sabio el jaguar que, estando a punto de ser cazado, se refugia en una universidad pública, la Universidad Nacional en la Amazonía”.

Este lo hizo en respuesta a una publicación de la plataforma animalista Alto, que señalaba que el animal, al parecer, “estaba escapando de cazadores”.

“Fue rescatado el jaguar que ingresó a la Universidad Nacional sede Leticia tras una cuidadosa maniobra de sedación. Al parecer, el jaguar estaba escapando de cazadores”, indicó la plataforma.