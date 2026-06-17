De la salud felina a la oncología humana: el hallazgo que redefine el análisis de la oncogénesis gracias a los gatos

El cáncer es una enfermedad que no afecta solo a los humanos. Animales de compañía como los gatos, con frecuencia se exponen a este padecimiento que en muchos casos puede causar la muerte.

Nuevas coincidencias genéticas entre especies renuevan la esperanza frente al cáncer

Al igual que en las personas, el cuerpo de un gato está formado por millones de células que le proporcionan energía, contienen ADN y desempeñan numerosas funciones, como combatir infecciones.

Según la plataforma digital sobre salud y bienestar de las mascotas PetMD, de Estados Unidos, en circunstancias normales, las células crecen, se dividen y mueren, y luego son reemplazadas por otras nuevas que repiten este ciclo. Sin embargo, a veces, las células se dañan, pero continúan creciendo y dividiéndose, crecimiento anormal que puede dar lugar al desarrollo de tumores, que en ocasiones son cancerosos.

Algunas investigaciones sobre el cáncer en estos animales muestran las similitudes que pueden registrarse con el desarrollo de la enfermedad en humanos. Así lo sugiere un estudio realizado por la Universidad de la ciudad de Hong Kong que analiza los virus tumorales en felinos para entender mejor la oncogénesis viral en las personas, puesto que ambos procesos presentan patrones similares.

Hay enfermedades en los gatos que se asemejan a las de los humanos. Foto: Getty Images

El estudio publicado en la revista Nature Reviews Center, expone que el virus de la hepatitis B felino (DCHBV) aparece vinculado estrechamente al desarrollo de carcinoma hepatocelular en gatos, un comportamiento que se asemeja mucho al mecanismo que suele seguir el virus de la hepatitis B humana (HBV). Por ello, los científicos señalan que los gatos pueden ofrecer pistas más cercanas que los modelos tradicionales con ratones.

La profesora Julia Beatty, una de las autoras del estudio, indica que esa susceptibilidad natural de los felinos a virus homólogos de los seres humanos, coloca a estas mascotas en una posición privilegiada para el avance de la oncología comparada.

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Esta perspectiva les permite a los investigadores analizar cómo los virus pueden desencadenar procesos tumorales tanto en animales como en personas, con la posibilidad de identificar nueva alternativas terapéuticas y estrategias de prevención que resulten aplicables en ambos casos.

Otros análisis para tener en cuenta

Este estudio se suma a otro publicado en la revista Science que sugiere que gatos y humanos desarrollan enfermedades oncológicas similares debido a mutaciones genéticas causantes de tumores también parecidos.

Los gatos podrían ser la clave para comprender de mejor manera un cáncer provocado por virus. Foto: Getty Images

En este caso, para hacer el análisis, los científicos crearon un “oncogenoma” felino, un perfil de mutaciones genéticas que pueden provocar tumores malignos, utilizando muestras de casi 500 gatos.

Tras la investigación, desarrollada por el Instituto Wellcome Sanger de Cambridge, los resultados mostraron que numerosos genes implicados en el cáncer felino también están presentes en formas humanas de esta enfermedad. Esta coincidencia sugiere que ambas especies comparten procesos biológicos relacionados con el crecimiento y la diseminación de tumores.

El oncogenoma evidenció que la mitad de las muestras de cáncer en gatos presentaban una mutación en el gen FBXW7, asociado con formas agresivas de cáncer de mama en humanos.

De igual forma, los investigadores encontraron que la proteína tumoral 53 fue la mutación más frecuente en gatos y suele estar implicada como un factor clave en muchos cánceres humanos.