Los mejores alimentos para prevenir el cáncer en perros y gatos

Aunque no existe una forma definitiva de prevenir el cáncer en perros y gatos, la alimentación puede ser un factor clave para fortalecer su sistema inmunológico.

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Sin embargo, expertos de la American Veterinary Medical Association advierten que el cáncer es difícil de diagnosticar en etapas tempranas.

Esto se debe a que muchas mascotas ocultan los síntomas o presentan señales sutiles que pueden confundirse con otras enfermedades, e incluso en algunos casos no hay manifestaciones hasta que la enfermedad está avanzada.

La asociación también dio a conocer señales de que su mascota puede tener cáncer y recomendaron que, en caso tal, si detecta alguno de estos síntomas en su mascota, la lleve a un veterinario:

Pérdida de apetito o pérdida de peso inexplicable

Hinchazón o distensión abdominal

Dificultad para comer, tragar o respirar

Bultos o protuberancias que crecen o cambian de color o textura con el tiempo

Llagas o heridas persistentes que no cicatrizan

Sangrado por la boca, la nariz u otros orificios corporales

Diarrea o vómitos persistentes

Hinchazón, calor, dolor o cojera inexplicables

Cambios de comportamiento, como esconderse o mostrar menos interés en cosas que antes disfrutaba.

Los perros y gatos muestran señales de cáncer en diferentes edades. Foto: Getty Images

Para confirmar un diagnóstico, los veterinarios pueden recurrir a exámenes físicos, análisis de sangre, radiografías, ecografías, citologías o biopsias, además de estudios avanzados como tomografías o resonancias.

Aunque las causas del cáncer suelen ser desconocidas, factores como la genética o la esterilización pueden influir en el riesgo.

“Sabemos que la esterilización elimina el riesgo de cáncer de ovario en perras y gatas y reduce el riesgo de cáncer de mama, especialmente cuando se realiza antes del primer celo. En los machos, la castración elimina el riesgo de cáncer testicular”, aseguró la entidad.

Además, coinciden en que la detección temprana y los controles veterinarios periódicos son fundamentales, ya que pueden marcar la diferencia en el tratamiento y mejorar el pronóstico de las mascotas.

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Alimentación para prevenir el cáncer en su mascota

Según la empresa Natuka, empresa española especializada en alimentación natural para perros y gatos basada en la dieta BARF, una dieta natural que incluya alimentos ricos en antioxidantes, como verduras, frutas y pescados con omega-3, puede ayudar a reducir factores de riesgo y mejorar la salud general de las mascotas.

Esta es una lista que los especialistas recomiendan para prevenir el cáncer en su peludito.