Apolo, el burro que era usado como tiro al blanco, fue rescatado en Cartagena

En la población de Orika, en Isla Grande, fue rescatado un burro llamado Apolo, que presuntamente estaba siendo utilizado como “tiro al blanco” por algunos habitantes de la zona.

El caso salió a la luz tras la denuncia de un defensor animalista, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades. Gracias a la articulación entre la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Cartagena) y la Armada Nacional, el animal fue puesto a salvo, evitando que continuara siendo víctima de agresiones.

Apolo, de aproximadamente 14 años, fue hallado con varias afectaciones en su estado de salud. De acuerdo con el reporte de la alcaldía, presentaba una condición corporal de 5 sobre 5, lo que indica obesidad, además de laceraciones en la zona del anca, cascos desgastados, mucosas de color rosa pálido y lagrimeo abundante.

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Una vez finalice su proceso de recuperación, Apolo entrará en trámite de adopción. Foto: Alcaldía de Cartagena.

Tras el rescate, el animal fue trasladado desde Isla Grande hasta la zona urbana de Cartagena, donde iniciará un proceso de recuperación integral en la Plaza de Todos.

Allí recibirá atención veterinaria, seguimiento nutricional y cuidados especializados, en línea con las políticas de bienestar animal impulsadas por el alcalde Dumek Turbay Paz.

El director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Cartagena, Adolfo Pérez, rechazó lo ocurrido y aseguró que las autoridades continuarán actuando frente a estos casos:

“Este caso nos duele profundamente. Ningún animal debe ser sometido a maltrato o violencia. Desde la Umata seguiremos actuando de manera inmediata ante cualquier denuncia y trabajaremos para garantizar que Apolo tenga una segunda oportunidad de vida, en un entorno digno y lleno de cuidado”.

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Una vez finalice su recuperación, Apolo será puesto en proceso de adopción, con el objetivo de encontrar una familia que le brinde protección y bienestar en esta etapa de su vida.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de maltrato animal a través de las líneas de atención disponibles, recordando que la protección de los animales es una responsabilidad colectiva.

El animal recibirá atención veterinaria, seguimiento nutricional y cuidados necesarios. Foto: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.